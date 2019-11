Le Conseil municipal de Ngayokhème a procédé hier à la remise de fournitures scolaires d’une valeur de 8 millions de francs Cfa aux 19 écoles primaires de cette collectivité territoriale du département de Fatick, dirigée par le non moins ancien ministre Mbagnick Ndiaye. Selon Birame Mbarou Diouf, président de la Commission éducation de cette mairie, cette dotation dont l’enveloppe est passée de 4 millions en 2014 à 8 millions de francs Cfa en 2019 va profiter aux 5 790 écoliers de la commune et contribuer ainsi à une meilleure prise en charge des enseignements-apprentissages. Ces fournitures, à en croire toujours M. Diouf, sont venues renforcer les derniers efforts déjà consentis par le Conseil municipal à travers la construction de deux murs de clôture dans les écoles de Ngalagne Kop et Sass Ndjafadj, en plus d’une salle de classe et d’un bloc sanitaire à Barry Sine. Sans oublier l’enveloppe de 650 mille francs débloquée cette année en guise d’appui aux acteurs de l’éducation lors des différents examens scolaires. «Dans le cadre de cet effort continu et de l’élan de construction d’une école nouvelle, la mairie a également mis à la disposition de la bibliothèque municipale un montant d’un million de francs Cfa pour l’achat de manuels scolaires. Cela, à la suite d’une demande d’accompagnement formulée par la direction du Livre et de la lecture qui, cette année, a doté cette bibliothèque qu’elle a ouverte de plus de 750 ouvrages», renseigne Birame Mbarou Diouf. Lequel s’est par ailleurs félicité du partenariat fécond noué avec l’Ong BuildOn qui prévoit de construire prochainement 6 salles de classe et 12 latrines dans trois écoles de la commune.

dndong@lequotidien.sn