Les habitants de Keur Lahine Socé, un village de la commune de Toubacouta, ont vécu une véritable tragédie ce vendredi 14 août 2020, avec la mort de deux jeunes dames d’une même famille, en l’occurrence Fatime Tine et Amy Diatta. Agées respectivement de 30 et 25 ans, elles ont été emportées par la foudre aux environs de 14h 30 mn. Revenant sur les circonstances de cette tragédie, Nfaly Mané, habitant de Keur Lahine Socé, renseigne que ces deux dames se trouvaient dans le verger du sieur Bouba Diatta, situé juste derrière le village.

A cet endroit, M. Diatta qui est à la fois le mari de Fatime et l’oncle de Amy avait construit un logement de fortune où les deux dames s’étaient abritées au moment où la pluie battait son plein. Subitement survint un énorme coup de tonnerre qui occasionna l’irréparable. Sur le coup, selon toujours le témoignage de M. Mané, la foudre a tué la dame Fatime dont le nourrisson d’un an, plus chanceux, s’en est sorti sain et sauf. Amy, elle, a lutté contre la mort pendant un bon bout de temps avant de passer de vie à trépas. Toutes les deux ont été enterrées en début de soirée dans leur village natal Némanding, situé à quelque trois km de Keur Lahine Socé. Cela, après les constats d’usage effectués par les sapeurs-pompiers de Toubacouta et la gendarmerie.

Fatime Tine a laissé quatre enfants tandis que Amy Diatta, qui venait de se marier il n’y a pas longtemps, était enceinte de seulement quatre mois.