Les unités de la Compagnie de gendarmerie de Fatick continuent d’œuvrer sans relâche pour le démantèlement des réseaux de trafic de drogue dans la région. C’est ainsi que vendredi dernier, aux environs de minuit, le capitaine Yous­souph Sané et ses éléments ont procédé à la saisie d’une importante quantité de chanvre indien estimée à environ 264 kg.

Elle a été opérée dans la forêt classée de Mbamane, commune de Mbellacadiao, où a été abandonnée la cargaison débarquée vers 19h au quai de Sibassor région de Kaolack. Cette marchandise devait transiter par Mbafaye, un village de la commune de Niakhar, avant d’atterrir à Fissel dans le département de Mbour. Selon le capitaine Sané, commandant de la Compagnie de gendarmerie de Fatick, deux individus à bord de charrettes, chargeant chacun 5 gros sacs, ont été interceptés par ses éléments qui ont également immobilisé un cheval.

Cette opération fait suite à deux autres intervenues fin décembre dernier. D’abord le 28, le capitaine Sané et ses éléments ont interpellé à Tattaguine, sur la Rn1, un individu qui était à bord d’une moto en provenance de Kaolack et acheminant de la drogue dissimulée dans deux sacs de litière d’arachide. Le produit prohibé était composé de 20 paquets de 600g chacun, soit un total de 12 kg de chanvre indien. Ensuite, le 30 du même mois, les gendarmes ont réédité le coup à Mbinondar, commune de Ngayokhème, où ils ont interpellé un trafiquant de drogue qui disposait d’une quantité estimée à 6 kg et dissimulée dans du foin d’arachide.