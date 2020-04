Le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) multiplie les initiatives en faveur du respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Ainsi, après avoir récemment lancé l’opération «Ngar yo laxadu» qui signifie «Venez vous laver les mains» en sérère, le gouverneur, président du Crge, a remis ça hier en procédant au lancement d’un nouveau concept : «Ngodatir yo», encore puisé du vocabulaire sérère et qui veut dire «Distanciez-vous». Cette opération lancée devant une boulangerie sise au quartier Logandème a pour objectif, selon Seynabou Guèye, de faire en sorte que la distanciation sociale soit rigoureusement respectée au niveau des commerces accueillant beaucoup de monde tels que les boulangeries, les banques, les pharmacies, entre autres. Faisant le tour de certains de ces commerces pour matérialiser ce dispositif, Mme le gouverneur a laissé entendre que dans un contexte où les cas dits «communautaires» se multiplient, cette mesure est d’autant plus opportune qu’en cette période de Ramadan et de fin du mois on va assister à une forte affluence des populations dans ces endroits cités ci-dessus. «Si les populations respectent la distanciation sociale, cela pourra nous permettre d’avoir de meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19», a déclaré le chef de l’Exécutif régional avec un brin d’optimisme.