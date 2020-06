La région de Fatick, selon des sources concordantes, vient d’enregistrer son 1er cas de décès lié au Covid-19. Il s’agit d’un homme âgé de 47 ans et décédé chez lui, mardi dernier, dans la commune de Fatick. Informés, des éléments de la 32e Brigade d’incendie et de secours se sont rendus au domicile du défunt pour faire le constat et acheminer le corps sans vie à l’Hôpital régional. Par la suite, un prélèvement a été effectué sur la dépouille et le résultat du test est revenu positif hier.

Toujours dans la commune de Fatick, cinq nouveaux cas positifs ont été recensés hier au niveau de l’Ecole des sous-officiers de la gendarmerie (Esog). Ces cas font partie des 244 contacts du premier patient répertorié dans cette structure de formation, mardi dernier.

Ailleurs, dans le district sanitaire de Gossas, un deuxième cas positif au Coronavirus a été enregistré avant-hier mercredi. C’est une dame qui a été contaminée par le premier cas noté dans ce département, mardi passé.

A la date du 18 juin 2020 donc, la région de Fatick compte 15 cas de contamination au Coronavirus dont un post-mortem et 2 guéris. Ils sont répartis ainsi qu’il suit : 11 dans le district sanitaire de Fatick, 1 dans celui de Diakhao Sine, 2 à Gossas et 1 dans le district sanitaire de Passy situé dans le département de Foundiougne.