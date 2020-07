Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux personnes âgées et celles vulnérables, la Première dame Marième Faye Sall, à travers la Fondation Servir le Sénégal, vient de faire bénéficier à certaines couches vulnérables du département de Fatick d’un important lot de matériels composé de plus de 1 500 articles et produits divers dont des chaises roulantes, des déambulateurs, des tensiomètres, entre autres. A l’occasion de la cérémonie de remise de ce matériel dimanche dernier, les 16 maires dont les administrés sont bénéficiaires, à l’instar de Mapathé Diouf, président de l’Association régionale des personnes vivant avec un handicap, ont vivement salué ce geste de la Première dame qui, selon eux, est le énième du genre.

Emboîtant le pas à ses pairs, l’édile de Fatick, Matar Ba (dont les administrés recevront ultérieurement leur part) s’est réjoui de l’assistance que l’épouse du chef de l’Etat Macky Sall, à travers sa Fondation, ne cesse d’apporter aux couches vulnérables du pays, notamment celles de la région de Fatick.

Parlant au nom de la Première dame, le tout nouveau directeur général de la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru), Maïssa Mahécor Diouf, a indiqué que ce don traduit la volonté de Marième Faye Sall de permettre aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap de pouvoir faire face à la pandémie du Covid-19.

Parallèlement, le premier ma­gis­trat de la cité de Mame Min­diss a également remis un ordinateur à chacun des cinq postes de santé de la commune de Fatick.