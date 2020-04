A la tête d’une délégation du Comité régional de gestion des épidémies (Crge), le gouverneur de la région a procédé hier à la remise de vivres et de produits désinfectants aux pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Fatick. Ce don composé de riz, d’huile, de détergents, de gels hydroalcooliques et du savon, entre autres, vise, selon Seynabou Guèye, à aider aussi bien le personnel de ce lieu de privation de liberté que les détenus, à faire face à la situation de confinement qu’ils observent depuis le début de la pandémie du coronavirus. «Compte tenu de leur grande particularité et de leur sensibilité, ces Maisons méritent toute notre attention. C’est pourquoi le Crge a jugé nécessaire de faire un geste de générosité à leur endroit pour leur permettre de faire face à la pandémie du Covid-19», a déclaré Mme le gouverneur.

Très reconnaissants, les détenus qui n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de leurs bienfaiteurs, ont fait savoir que ce geste traduit toute l’attention que les autorités leur accordent, surtout en cette période de crise.

Relativement au port obligatoire de masques, le chef de l’Exécutif régional a promis de faire, en faveur notamment des services de l’Etat, une commande auprès des artisans de la chambre de métiers dont il a d’ailleurs salué la forte implication dans la confection de masques avec l’appui du maire Matar Ba. Lequel, il faut le rappeler, a récemment passé auprès des tailleurs locaux, une commande de 50 mille masques artisanaux dont la distribution est en cours à travers la ville.