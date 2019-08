Les tenants de l’ordre et des bonnes mœurs veulent expurger de nos villes et de nos contrées la consommation d’alcool et autres drogues produits illicites. Ils ont même réussi à faire corser les sanctions pénales infligées aux consommateurs et aux trafiquants de certains de ces produits. Pourtant, depuis un moment, d’importantes quantités de drogue sont saisies et des délinquants arrêtés. Mais les «dealers» ne se découragent pas. Les consommateurs non plus. Lancer des fatwa pourra-t-il paniquer les vendeurs d’alcools en sachets à Thiès, Mbacké et d’autres villes du Sénégal ?