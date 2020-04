Ces derniers jours, plaintes et complaintes des Sénégalais de la diaspora sur la distribution de l’aide de 12,5 milliards de F Cfa consacrée aux Sénégalais de l’extérieur. Face à la situation des Sénégalais en déplacement bloqués dans les pays autres que ceux de résidence, le ministre des Affaires étrangères détaille ainsi les personnes ciblées : «En Europe, ils sont 314, dont 237 en France, 31 au Portugal, 30 en Turquie, 10 en Espagne et 6 en Italie. La deuxième région qui enregistre le plus de ressortissants retenus reste l’Afrique avec 278. Au Maroc, au-delà des 172 déjà rapatriés par vol spécial, la mission diplomatique fait état de 149 encore bloqués. Le reste se trouve au Togo (28), au Nigeria (46), au Burkina Faso (22), au Bénin (13), au Niger (09) en Mauritanie (8) et au Ghana (3).» Il ajoute : «En Amérique, les ressortissants sénégalais concernés s’élèvent à 50 aux Etats-Unis, alors qu’ils sont 74 en Asie, parmi lesquels 59 aux Emirats Arabes Unis et 15 en Inde.» D’après le Maese, «l’ensemble de nos ressortissants bloqués s’élève à 716, avec une prise en charge de nos ambassades et consulats».

Ces dispositions seront étendues aux Sénégalais bloqués aux Emirats Arabes Unis et en Turquie. «Déjà ceux qui sont bloqués ou en transit au niveau des aéroports bénéficient d’un soutien de 500 euros ou dollars par personne. Alors que 2 000 euros ou 2 000 dollars ont été distribués à chaque famille d’un Sénégalais décédé du Covid-19, respectivement en Europe et en Amérique», détaille M. Ba qui annonce que le «processus d’attribution d’aides aux étudiants est en cours, notamment en Russie et en France. Les autres juridictions ont également engagé le processus». Malgré les pressions, les autorités n’ont pas changé d’avis sur le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés du Covid-19. «Le gouvernement s’en tient aux recommandations du Comité de pilotage des épidémies du Sénégal», précise M. Ba.