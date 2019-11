C’est parti pour le Festival Image et vie, édition 2019. 37 films de 15 pays seront diffusés pendant les 5 jours de festival, aussi bien à Dakar que dans les régions. Pour cette année, les enfants sont à l’honneur et une programmation spécifique leur est dédiée.

Le lancement du Festival Image et vie a eu lieu ce mercredi. Placé sous le thème «Image et éducation», il coïncide avec la commémoration du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Raison pour laquelle ces derniers ont été les premiers acteurs de cette cérémonie. Sous la houlette du festival et en collaboration avec l’Ong Terre des hommes Suisse, un groupe d’une vingtaine d’enfants a suivi une formation en production de vidéo et écriture journalistique. Au terme de cette expérience, les jeunes apprenants en redemandent. «Je pense qu’on doit augmenter le temps de la formation», plaide une des porte-parole Fatou Binetou Ndoye. A sa suite, c’est le jeune Daouda Thiam, formé en presse écrite, qui se félicite de cette expérience «intéressante pour mieux connaître les droits des enfants». «Je suis devenu un petit journaliste», se réjouit-il. Il faut dire que les résultats du projet «Jeunes reporters» vont au-delà de la satisfaction des jeunes élèves enrôlés. En effet, un petit reportage réalisé par les enfants sur leurs congénères a été diffusé. «La dure réalité des enfants non scolarisés» est un reportage dans un daara situé à Niague, au bord du Lac Rose. Là, les enfants se sont intéressés aux conditions de vie des jeunes talibés, ces enfants des écoles coraniques qui partagent leur temps entre l’apprentissage du Coran et la mendicité. Mais ce sont les conditions de vie de ces jeunes enfants qui ont ému les apprenants. Au point que Fatou Binetou Ndoye a saisi l’occasion pour lancer un appel. «On n’a pas fait ce film pour que les gens regardent et passent à autre chose. Ces enfants sont à Niague. Il y fait très froid et nous aimerions qu’on les aide à avoir un endroit où ils pourront dormir à l’abri du froid», plaide la petite fille. Les jeunes enfants ont aussi interrogé un jeune charretier, désireux de retourner à l’école.

Selon la directrice du festival Fatou Mbaye, cette 19e édition est placée sous le signe de la réflexion autour des problèmes qui affectent les enfants. Maltraitance, déscolarisation, inégalité fille garçon, faim, maladie sont autant de fléaux qui les touchent. Avec un programme qui leur est spécialement dédié, Image et vie va aussi interroger la force de l’image et son impact sur le jeune public.

A l’issue d’une cérémonie sobre, les films de l’Egyptien Noah Adel et de la Rwandaise Clémentine Dusabejambo ont été projetés. Dans Icyasha, la Rwandaise raconte l’histoire de Fils, un garçon de 12 ans qui tente désespérément d’être admis dans l’équipe de football de son quartier. Mais son caractère efféminé le disqualifie. Ses camarades le dénigrent et l’intimident à plusieurs reprises et il se retrouve dans un monde où il doit prouver et revendiquer sa masculinité. Jusqu’au 24 novembre prochain, ce sont 37 films de 15 pays qui seront inscrits dans le programme des projections à Dakar comme dans les régions.