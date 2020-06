La Fédération ivoirienne de football aura bientôt une nouvelle équipe dirigeante aux commandes. Cette élection, pour trouver le successeur de Sidy Diallo, pour le poste de président de la Fif, déchaîne les passions autant dans la sphère footballistique que sur les réseaux so­ciaux.

Cet engouement est dû au fait que les candidats en course sont d’un calibre impressionnant. Il s’agit entre autres de Sory Diabaté, de Idriss Diallo et surtout de l’icône du football ivoirien, Didier Drogba.

L’élection en elle-même est prévue pour le 22 août 2020. Les différents potentiels candidats sont donc en ordre de bataille et en plein période de pré-campagne.

L’une des conditions essentielles de validation de candidature pour cette élection est le parrainage des groupements d’intérêt. Ce groupements sont au nombre de 5 à savoir les arbitres, les médecins, les entraîneurs, les anciens joueurs et le dernier, dirigé par Cyrille Domoraud, l’Association des footballeurs ivoiriens (Afi). C’est justement ce groupement qui vient de décider officiellement de parrainer la candidature de Didier Drogba. Qui d’ailleurs fait partie de l’Afi.

Idriss Diallo tend la main à Drogba

Les dernières nouvelles de cette élection concernent la proposition de Idriss Diallo à Didier Drogba pour former un duo. En un mot, Diallo veut s’associer à Drogba : c’est une demande à laquelle pour le moment l’ancien capitaine des Eléphants n’a pas encore donné suite.

Pour le moment, faut-il aussi savoir que toutes les candidatures à cette élection ne sont pas encore validées d’où un pré-candidat peut se retirer ou s’associer à quelqu’un d’autre.