Le classement Fifa du mois de juin voit le Sénégal mener la danse en zone Afrique et atteindre un niveau historique avec la 22e place mondiale.

La Fifa a publié ce vendredi la dernière actualisation de son classement mondial. Une mise à jour riche d’enseignements en zone Caf à une semaine du coup d’envoi de la Can 2019.

Toujours numéro un, le Sénégal (22ème, +1) atteint le rang le plus élevé de l’histoire des Lions de la Teranga. La Tunisie (25ème, +3) et le Nigeria (45ème, -3) complètent toujours le podium.

En recul, le Maroc (47ème, -2), la Rd Congo (49ème, -3) et le Ghana (50ème, -1) restent néanmoins dans le Top 50. Tenant de la Coupe d’Afrique, le Cameroun (51ème, +3) manque de peu d’y entrer, alors que l’Egypte (58ème, -1), pays hôte de la prochaine édition, se tasse un peu. Le Mali, la Côte d’Ivoire (62ème, +3), l’Algérie (68ème, +2) et l’Afrique du Sud (72ème, +1) affichent tous des progressions.

1ère journée Can : suspension confirmée pour Sadio Mané

Sadio Mané sera bien absent lors du match contre la Tanzanie du 23 juin comptant pour la 1ère journée du groupe C de la Can 2019, a confirmé vendredi la Fédération sénégalaise de football (Fsf).

Une source fédérale interrogée par l’Aps a souligné que Mané a été averti lors des matchs Guinée Equatoriale – Sénégal (0-1) à Bata et Sénégal -Madagascar (2-0) à Thiès. «Nous avons été informés là-dessus le lendemain du match contre Madagascar» comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2019, a-t-elle précisé. Les règlements de la Coupe d’Afrique des Nations sont clairs à ce niveau.

«Cette absence ne doit en aucun cas nous déranger. Certes la présence de Sadio est bénéfique, mais sans lui nous restons forts», a argumenté jeudi le sélectionneur national devant les médias sénégalais présents à Alicante

Les Lions ont quitté Alicante pour l’Egypte

Notons que Aliou Cissé et ses hommes ont quitté le sol espagnol – Algorfa (Province – Alicante) – où ils avaient élu domicile depuis une semaine dans le cadre des préparatifs de la Can 2019. Après avoir effectué ce jeudi leur dernière séance d’entraînement au complexe Pinatar Arena Center, ils ont quitté l’Espagne ce vendredi, à 7h 45 Gmt, à bord d’un vol spécial pour rallier l’Egypte, pays organisateur de la Can.