Lionel Messi, sacré vainqueur du Trophée The Best 2019, estime que Sadio Mané est le meilleur joueur de la saison passée. En effet, les capitaines de clubs et de sélections sont appelés à choisir les trois meilleurs joueurs de la saison et Messi a voté pour le Sénégalais Sadio Mané tout comme les 7 autres capitaines.

Les joueurs qui ont voté pour Sadio Mané sont le Belge Eden Hazard, Le capitaine de Brunei, Sahari Sairol, celui du Mali, Abdoulaye Diaby, de la Moldavie, Artur Ionita, de l’Afrique du Sud, Hlatshwayo Thulani, du Togo, Djene Dakonam, Cheikhou Kouyaté du Sénégal et Lionel Messi.

Sadio Mané a fini à la 5e place, derrière Messi, Virgil van Dijk, Ronaldo et Salah, mais devant Mbappé, De Jong, Hazard, De Ligt et Kane.