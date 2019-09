La Fifa et la FifPro ont dévoilé ce jeudi les noms des 55 candidats retenus pour composer le onze Fifa FifPro de l’année 2019. Trois Africains figurent dans la liste des candidats à savoir les Sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly et l’Egyptien Mohamed Salah. Salah et Mané, vainqueurs cette saison de la Ligue des Champions avec Liverpool, faisaient déjà partie de la liste l’an dernier. «La FifPro et la Fifa présentent aujourd’hui les 55 joueurs en lice pour intégrer le Fifa FifPro World11 masculin 2019. Le World11 est élu par les joueurs et pour les joueurs, à l’issue d’un vote impliquant de milliers de footballeurs professionnels issus de 64 pays. Leur choix doit se porter sur un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants», informe la Fifa. Les Brésiliens forment le contingent le plus important (dix joueurs), devant les Français (sept) et les Espagnols (six). Quatre clubs gigantesques emploient actuellement 35 des 55 candidats : le Fc Barcelone (11), le Real Madrid (neuf), Manchester City (huit) et Liverpool (sept). Onze autres clubs se partagent les 20 joueurs restants.