Jaraaf contre Génération Foot, c’est l’affiche de la finale de la Coupe de l’Assemblée nationale qui se joue ce dimanche. Vert-Blancs et Grenats ont disposé vendredi respectivement de l’As Pikine (1-1, tab 4-2) et du Cneps de Thiès (1-0) lors des 1/2 finales jouées au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Nettement dominés en première période, les poulains du coach Malick Daff se sont ressaisis après la pause, se payant même le luxe de scorer en premier. A la 63ème minute, Cheikh Tidiane Sidibé logeait magistralement du gauche la balle dans la lucarne ouverte, suite à un coup franc légèrement excentré à l’entrée de la surface de réparation. Assane Diatta remettait les pendules à l’heure 5 minutes après.

A la série des tirs, le Jaraaf a été plus réaliste en gagnant par 4 à 2. «C’est mardi après-midi qu’on a su que le match était programmé pour ce vendredi. Donc, on n’a pas joué le moindre match. On était dans la phase terminale et les joueurs étaient un peu chargés. Au début du match, tactiquement les deux équipes étaient en place. Il n’y avait pas de domination, mais les meilleures occasions étaient pour l’As Pikine», a analysé Malick Daff.

L’As Pikine a en effet été plus entreprenante en première période, avec deux balles de but franches qui ont touché les poteaux des Médinois. «Les corrections ont été apportées à la pause et les gosses ont bien perçu le message. L’essentiel c’était de gagner. Je voulais cette victoire pour la continuité de l’année passée», a expliqué M. Daff.

En seconde heure, Génération Foot à battu Cneps grâce à l’unique but de la partie inscrit par Cherno Jobe à la 25ème minute. Pas de quoi pourtant satisfaire totalement le coach Demba Mbaye. «Avec autant de situations favorables, comment se retrouver avec ce score ?», s’est-il interrogé. «Il y a eu beaucoup d’intensité, ce qui va laisser des traces sur le plan physique.» Respectivement champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe nationale, Jaraaf et Génération Foot feront face dimanche au stade Ngalandou Diouf pour la finale. Ce sera un avant-goût du «Trophée des champions» prévu le 11 octobre.