La finale Liverpool-Tottenham c’est samedi prochain. Et dans ce dernier acte de la Ligue des Champions, le duo des Reds, Mané et Salah, sera suivi de près.

Liverpool affrontera Totten­ham en finale de la Champions League et le duo africain, Moham­med Salah et Sadio Mané, a fait la une des journaux pour des raisons les plus insolites.

En effet, les deux joueurs se sont promis de marquer un but en finale de la Ligue des Champions, prévue à Madrid. La promesse de Mané semble cependant plus drôle, mais pourtant si possible. «J’ai dit à Mo Salah s’il marquait un but en finale de la Ligue des Champions, il m’emmènera à Al-Azhar (mosquée) en Egypte et si je marque, je lui offrirai un lion», a déclaré avec beaucoup d’humour l’attaquant de Liverpool.

En tout cas, le Sénégalais et l’Egyptien espèrent terminer la saison en beauté après avoir remporté le Soulier d’Or de Premier League avec le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang. Le trio ayant inscrit le plus grand nombre de buts en championnat anglais cette saison avec 22 réalisations chacun.

La phase finale s’achève le 1er juin 2019 avec un choc 100% anglais, au Wanda Metropolitano, et Liverpool espère revivre les moments mémorables de 2005 après sa victoire en Champions League.

Mané : «Même Klopp ne croyait pas à la remontada face au Barça»

Revenant sur la «remontada» face au Barça, Sadio Mané, dans des propos accordés à Téléfoot ce dimanche, a livré une anecdote qui vaut le détour. Et pour cause, alors que Liverpool avait perdu 3-0 au match aller face au Fc Barcelone et s’apprêtait à marquer l’histoire du football en inversant la tendance à Anfield (4-0), il semblerait que la confiance n’était pas vraiment de mise dans le vestiaire des Reds, qui ne s’imaginaient pas forcément être capables de créer l’exploit de cette manière.

«Avant le match (face au Barça), je n’avais jamais vu le coach comme ça. Klopp nous a motivés mais il n’y croyait même pas, honnêtement», a d’abord confié Mané avant de poursuivre. «Il est exceptionnel, ça te donne envie de te battre pour lui, de tout donner pour lui», a témoigné le Sénégalais au sujet de son entraîneur, Jürgen Klopp. Comme pour confirmer le style de ce technicien allemand qui semble faire l’unanimité auprès de ses joueurs.