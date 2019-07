La Caf a désigné l’arbitre sud-africain Victor Gomes pour la finale de la Can qui opposera l’Equipe nationale du Sénégal à celle de l’Algérie, vendredi prochain à 19h Gmt, au Stade International du Caire.

L’arbitre de 36 ans a déjà dirigé deux rencontres durant cette compétition continentale ; Egypte- Zimbabwe pour la phase des poules et le huitième de finale entre le Ghana et la Tunisie. Par rapport au deuxième match, il a été controversé pour avoir refusé un but de Jordan Ayew.

De son vrai nom Victor Miguel de Freitas Gomes, le sifflet sud-africain, décrit par certains comme un arbitre rigoureux, a récemment défrayé la chronique sur le continent. En effet, il a dénoncé une tentative de corruption lors du match qui a opposé le club nigérian de Plateau United à l’Usma en barrage aller de la Coupe Caf 2018. Sans designer l’identité ou la nationalité des auteurs de la tentative de corruption, le sifflet sud-africain a laissé entendre qu’on lui a proposé 30 000 dollars en liquide pour favoriser l’une des deux équipes. Une somme qu’il a bien évidemment refusée.