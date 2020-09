Le blogtable Africain des finales de la NBA réunit certains des plus grands spécialistes du basket du continent africain pour faire part de leurs réflexions sur chaque rencontre opposant les Heat aux Lakers. Voici leurs pronostics avant le premier match.

Lakers ou Heat ? Qui décrochera le titre en 2020 ?

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Je suis à la fois impatient de voir cette équipe des Miami Heat en finale de NBA, mais aussi convaincu que les Lakers de Los Angeles sont clairement favoris pour remporter le championnat. C’était déjà le cas lors de la saison régulière, mais c’est devenu encore plus évident durant les playoffs. L’alchimie LeBron James-Anthony Davis, associée à l’expérience et la valeur de joueurs comme Rajon Rondo et Dwight Howard, font que les Lakers ont un déclic d’avance sur tous les autres, y compris sur les Heat. Les Lakers en six.

Keegan Kruger, The Pundits (Afrique du Sud) : Si vous m’aviez demandé en début de saison si je voyais ces deux équipes en finale, je vous aurais répondu que NON. Les deux équipes ont vraiment explosé dans cette bulle, mais ce sont les Lakers qui sont vraiment passés à la vitesse supérieure. LeBron semble plus déterminé que jamais et, avec Anthony Davis qui s’avère être le partenaire idéal pour lui, cela devient difficile d’affronter les Lakers. Je vois les Lakers de Los Angeles conclure en cinq matchs.

Médoune Thiam, Wiwsport (Sénégal) : Les deux équipes sont chacune très physiques, elles jouent ensemble et ne lâchent rien, donc chaque match sera un combat. En saison régulière, les Lakers ont battu les Heat à deux reprises (95-80 et 113-110), mais les finales de NBA, c’est une autre histoire. Au bout du compte, les statistiques n’ont pas d’importance. Les Miami Heat peuvent compter sur le leadership de Jimmy Butler, la montée en puissance de Bam Adebayo et la qualité de leurs tireurs, mais je pense qu’il sera difficile de contenir Anthony Davis, LeBron James et leurs acolytes, qui disposent de plus de qualités individuelles et de force d’équipe. Les Lakers en six.

Nicasius Agwanda, Clouds Media (Tanzanie) : C’est tout simplement difficile de parier contre LeBron et vu la façon dont Anthony Davis joue en ce moment, cela devrait être un pari évident pour beaucoup de fans qui choisissent les Lakers. Mais ma raison penche plutôt pour les Miami Heat. Quand je vois ce qu’ils ont accompli cette saison, il n’y a qu’un seul mot pour les décrire : solidité. Ils sont très solides et ont des options défensives, surtout sur les ailes. Aucune équipe n’a autant de défenseurs capables de contrer LeBron comme les Heat. Compte tenu de la présence de Jae Crowder, Andre Iguodala et Jimmy Butler, ils ne manquent pas joueurs pour attaquer LeBron. D’un autre côté, Bam Adebayo a fait sensation aux des deux côtés du terrain et ça sera intéressant de voir comment il se mesurera à Anthony Davis. Les Miami Heat ont aussi cette capacité de tir que les Lakers n’ont tout simplement pas. Les Heat passent en sept.

Njie Enow, CRTV (Cameroun): Je pense que les Lakers ont une pression énorme. Il est évident qu’ils étaient les favoris absolus et qu’ils semblaient avoir bien contenu les Nuggets en finale de la saison régulière. La dernière fois que les Lakers ont atteint la finale en 2010, Kobe Bryant était le meilleur joueur de l’année. Je pense que pour les Lakers, il ne s’agit pas seulement de gagner, mais aussi d’honorer la mémoire de Kobe et d’être à la hauteur de son héritage. Les Lakers ont deux lanceurs imprévisibles, LeBron James et Anthony Davis, mais les Heat ont un casting de soutien incroyable, Adebayo, Dragić, Herro et Iguodala en tête, dont l’expérience sera très précieuse. Si LeBron et AD jouent à leur meilleur niveau, je pense que les Lakers gagneront en six matchs.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) : La série sera une bataille très disputée et ne sera facile pour aucune des deux équipes. Je sais que les Miami Heat ne craignent eaucune équipe, mais ce sera leur plus grand défi à ce jour. Les Lakers, eux aussi, ne peuvent pas se permettre de se relâcher face au Heat – c’est une équipe extrêmement résistante qui n’abandonnera pas comme d’autres l’ont fait auparavant. Je crois vraiment que ça pourrait aller dans un sens comme dans l’autre, mais je vois quand même les Lakers l’emporter en sept.

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigeria) : Au risque d’un pronostic plutôt audacieux, je vois les Miami Heat gagner en six matchs. En toute honnêteté, il faut bien avouer que les Lakers sont de loin la meilleure équipe pour la finale, mais il faut se méfier de ce genre de certitude. LeBron a été bon pour les Lakers dans l’après-saison, Davis a été phénoménal lors une phase record (12-3) durant les éliminatoires de la Conférence Ouest et ce genre de parcours vers une finale devrait faciliter la tâche des bookmakers pour désigner leurs gagnants à la fin de la série. Mais on ne peut pas négliger les Miami Heat. Spoelstra est un excellent entraîneur, qui en est à sa 12e saison avec l’équipe et qui atteint sa cinquième finale de NBA – cette expérience comptera pour quelque chose. Bam Adebayo et Jimmy Butler sont peut-être les outsiders par rapport à l’effectif des Lakers, mais leur jeu et leur performance dans la bulle, surtout en cette période d’après-saison, ont été extrêmement importants pour le succès de l’équipe jusqu’à présent.

Nous n’allons certainement pas assister à une exécution. Ce sera un duel serré et le verdict de ma boule de cristal, après plusieurs consultations, reste entier – les Heat prendront le dessus sur les Lakers en six manches.

Stuart Hess, Independent Online (Afrique du Sud) : Ce sera les Lakers en six… La force (de Kobe) et l’élan qu’ils ont acquis tout au long des playoffs leur donnent une apparence invincible. De toute évidence, LeBron et A. Davies sont les joueurs clés. Davis a été la vedette des playoffs. C’est un défenseur solide, une bête de course offensive et parfois l’auteur de feintes imparables. LeBron joue comme un jeune de 25 ans, pas comme un homme de 35 ans, et il a clairement la volonté d’ajouter son nom à la liste des légendes des Lakers qui ont remporté un titre de NBA. Les Heat sont très bien entraînés par Spoelstra et ont joué comme une formation bien soudée dans la bulle. Butler, Herro et Adebayo ont été superbes. Je ne suis pourtant pas sûr qu’ils puissent maintenir un niveau d’excellence pour gagner quatre matchs. Mais je suis impatient de les voir tenter leur chance.

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Depuis le début des playoffs, j’ai misé sur l’expérience et le collectif des Lakers. Je reste dans la même logique. Je pense que LeBron James et le reste de l’équipe ont plus qu’assez d’expérience et de talent pour atteindre leur objectif. Maintenant, ce ne sera pas aussi facile que lors des finales de conférence. Les Miami Heat sont une très bonne équipe et seront très difficiles à battre. Les Heat peuvent gagner au moins deux matchs dans cette finale. Mais en fin de compte, je penche pour un score de 4-2 en faveur des Lakers.