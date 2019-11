L’honneur est sauf ! Les Pharaons olympiques ont vengé leurs ainés piteusement éliminés par l’Afrique du Sud (1-0) en huitièmes de finale de la Can 2019. Mardi face aux jeunes Bafana Bafana, les olympiques égyptiens ont fait coup triple : venger leurs ainés donc, se qualifier en finale de la Can U23 et empocher leur billet pour les Jeux Olympiques 2020.

Les protégés de Shawky Gharib ont attendu la seconde période pour faire la différence grâce d’abord à un penalty de Ramadan Sohby (59e). Ensuite, Abderahman Magdi a doublé la mise (84e). Avant que Magdi ne boucle le score (89e).

Ghana-Afrique

du Sud pour le

troisième billet

Les Egyptiens vont disputer à Tokyo leur 12e tournoi olympique mais ont d’abord une finale à jouer vendredi face à la Côte d’Ivoire. Des Ivoiriens qui ont décroché leur qualification grâce à leur victoire aux tirs au but en demi-finale face au Ghana (2-2, tab 3-2).

Défaits, l’Afrique du Sud et le Ghana ont encore une chance de voir Tokyo. Ils vont disputer vendredi la troisième place de cette Can U23 synonyme de dernier billet pour les Jeux Olympiques.

Avec Yahoonews