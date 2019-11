Pour la mise en œuvre du Programme de reconstruction et de réhabilitation des aéroports régionaux, le ministre Amadou Hott et l’ambassadeur de la République Tchèque à Dakar, Miloslav Machalek, ont signé hier des accords de financement de la première partie du projet.

Le ministre sénégalais de l’Economie, du plan et de la coopération et l’ambassadeur de la République Tchèque au Sénégal ont signé hier des accords de financement relatifs au projet de reconstruction et de réhabilitation des aéroports régionaux de Saint-Louis et de Matam-Ourossogui. Pour Amadou Hott, ce projet d’un coût de 56,8 millions d’euros, soit 37,3 milliards de francs Cfa, constitue la première phase du Programme de reconstruction et de réhabilitation des aéroports régionaux de Saint-Louis, Ma­tam, Tambacounda, Ziguin­chor et Kédougou d’un montant global de 150,9 millions d’euros, soit environ 98,9 milliards de francs Cfa. Ledit projet, informe-t-il, doit être réalisé par la société Transcon, sur financement de la Czech export bank et une autre institution. Il confie dans la foulée que 15% de ce financement seront offerts par une «banque locale».

A travers cette signature, a affirmé M. Hott, le Sénégal vient encore de poser un acte décisif dans son objectif d’être un hub aérien comme décliné dans le Plan Sénégal émergent (Pse). Le Programme de reconstruction des aéroports régionaux permettra, selon Amadou Hott, d’améliorer la connectivité entre la capitale et les localités de l’intérieur du pays, mais également entre des villes étrangères et lesdites localités en leur offrant une opportunité additionnelle de mettre en valeur toute leur potentialité touristique et agricole. Le ministre a indiqué : «Il est donc attendu un fort impact économique et social à travers le développement du secteur touristique, le transfert de marchandises, des produits qui sont générés à partir de ces zones et la mobilité des personnes dans le cadre de l’exploitation future des ressources pétrolières et gazières du Sénégal.» A l’en croire, la promotion des pôles économiques et des zones de transformation dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques pour un développement équilibré du pays exige un renforcement de la connectivité par une diversification des moyens de transport.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République Tchèque à Dakar a estimé que la signature des accords de financement de cet important projet de développement économique et social constitue un moment historique dans les relations entre le Sénégal et son pays. D’après Miloslav Ma­chalek, ces infrastructures sont très importantes pour la stabilité et le développement du pays, notamment dans le contexte de l’exploitation du pétrole et du gaz au nord du Sénégal. «J’espère que dans une année, entre novembre ou décembre de l’année prochaine, nous pourrons vous inviter à l’ouverture de l’aéroport de Saint-Louis, et après celui Matam-Ouros­sogui», a confié M. Machalek. Qui a également soutenu que cette coopération qui est entamée dans le secteur des aéroports entre les deux pays sera également élargie dans la sécurité et l’agriculture, entre autres.