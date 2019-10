“Zahra Iyane Thiam a reçu 150 millions de Franc CFA de la Délégation à l’entreprenariat rapide à travers son Gie And Jeego”. Cette phrase lâchée par Pape Amadou Sarr, le directeur de la Der sur la 7tv n’a pas enchanté le ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire. En effet, Zahra Iyane Thiam va saisir la justice pour tirer cette histoire au claire renseigne L’As de ce 22 octobre 2019. Selon le journal, la plateforme And Jeego n’a reçu qu’une promesse de financement. A cet effet, on ne peut dire qu’elle a bénéficié de l’argent. Elle a servi, ce lundi 21 octobre 2019, une sommation interpellative au délégué général.