Après l’organisation de deux forums sur l’emploi et l’employabilité des jeunes des quatre arrondissements du département de Podor en septembre 2019 et 2020, la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes revient avec un financement. La Der/fj a injecté une somme de 100 millions de francs Cfa pour le financement des jeunes porteurs de projets qui ont été identifiés lors de ces forums. La convention de financement a été signée samedi dernier dans les locaux du Conseil départemental de Podor. La cérémonie de signature de convention entre la Der/fj et le Conseil départemental a été présidée par le préfet de Podor, Moustapha Diaw, en présence de conseillers départementaux, des maires du département et des représentants des structures de jeunes.

Ce financement de la Der vient s’ajouter au montant de 20 millions de francs Cfa que le Conseil départemental avait dégagé pour l’emploi des jeunes. Dans son propos, le président du Conseil départemental de Podor, Mamadou Dia, s’est félicité de la signature de cette convention avant d’ajouter : «Ce partenariat permettra de faire face au chômage des jeunes, mais aussi d’apporter de la plus-value à l’économie de notre département.» L’agriculture occupant une place importante parmi les filières porteuses. C’est ainsi que les Sipa (Sociétés d’intensification des productions agricoles) bénéficient de financement conséquent. Les Sipa de Boké Dialloubé, de Méri et de Boguel Belly Edy ont reçu chacune un montant de 18 millions.

Le Délégué général de la Der, Pape Amadou Sarr, a insisté sur la bonne gestion du financement en rappelant les opportunités qu’ont les jeunes du département de Podor pour réussir en restant chez eux. M. Sarr assure que «l’enveloppe peut augmenter jusqu’à 500 millions, si ce financement de 100 millions arrive à être bien géré».

Les représentants des structures de jeunes ont adressé leurs félicitations au Conseil départemental et à la Der et ont promis de bien gérer ce financement.

Suite à la cérémonie de signature de convention, Pape Amadou Sarr, accompagné du président du conseil départemental, Mamadou Dia, a visité les champs du mouvement Nann k de Baba Maal.