Le Japon et le Sénégal fêtent leurs 60 ans de relations diplomatiques. Cela s’est consolidé pendant la pandémie du Covid-19 avec le Japon qui s’est distingué en appui financier et matériel en faveur du Sénégal.

Le Japon soutient les efforts du Sénégal pour lutter contre le Covid-19. Depuis la mise en place du Fonds Covid-19, l’archipel a déjà injecté de 10 milliards de francs Cfa. La révélation a été faite par l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Son exellence M. Arai Tatsuo, jeudi lors de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques Japon-Sénégal. Le diplomate a aussi indiqué que dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Sénégal, le Japon s’est aussi manifesté par la fourniture des équipements médicaux et kits sanitaires, l’aide alimentaire, l’appui au projet de l’Unicef et la sensibilisation. «Sur le plan économique, le dynamisme de la coopération japonaise au Sénégal se traduit par la diversité des domaines de notre intervention : infrastructures, santé, sécurité, élémentaire, éducation, développement communautaire. Le montant accusé jusqu’en 2017 de notre aide publique au développement atteint environ 1113 milliards de francs Cfa», a fait savoir M. Tatsuo.

Ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott a souligné que le Japon octroie au Sénégal des dons ou des financements concessionnels aux taux d’intérêt très abordables. Il a aussi informé que le pays nippon a déjà procédé à des financements dans le cadre du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap 2A). «Nous espérons qu’avec l’avènement du nouveau Premier ministre au Japon, nos relations vont continuer à se renforcer», a déclaré le ministre de l’Economie. Cette rencontre présidée par Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a enregistré la présence de Awa Marie Coll Seck, Mamadou Diagna Ndiaye, Baidy Agne entre autres personnalités. Amadou Bâ a appelé à la consolidation des relations entre le japon et le Sénégal. Il a souligné le «soutien multiforme» du Japon en direction du Sénégal. «Nos 60 ans de coopération ont ainsi beaucoup contribué au développement durable et à la stabilité du Sénégal, et soutenu les efforts du gouvernement sénégalais pour la réalisation des objectifs du Plan Sénégal émergent», s’est félicité l’ambassadeur du Japon au Sénégal.

Par ailleurs, l’année 2020 coïncide également avec le 40ème anniversaire de l’envoi de volontaires japonais au Sénégal. Presque 1200 volontaires japonais ont déjà été reçus au Sénégal.