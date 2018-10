Les populations de la commune de Yène ont bénéficié le week-end dernier de financements de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der). «La Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der) est arrivée avec près de cent millions alloués à la localité de Yène. Cette somme va servir aux hommes, femmes et surtout aux jeunes qui désirent entreprendre d’avoir des crédits leur permettant de gagner leur vie et d’améliorer leurs conditions de vie», a expliqué Gorgui Ciss, maire de la commune de Yène. «La cérémonie nous réjouit d’autant plus que c’est une chose que chaque maire aimerait avoir dans sa commune. Dans la gestion quotidienne de nos communes, nous sommes appelés à déployer des efforts pour répondre aux besoins des populations en ce qui concerne les activités génératrices de revenus», a-t-il poursuivi. «L’enveloppe concerne entre 180 et 150 femmes pour des financements variant entre 150 mille et 300 mille francs Cfa», a précisé l’édile de Yène. «L’argent est déjà positionné auprès des comptes et les bénéficiaires peuvent le récupérer dès le début de la semaine», a assuré la représentante du Der à la rencontre. Les bénéficiaires se sont particulièrement réjouis des financements, mais aimeraient un accompagnement pour la réussite de leurs projets. «Vraiment nous sommes très satisfaites de la Der. C’est bien de nous financer, mais le plus important c’est une formation et un accompagnement», a ainsi posé Fatou Diamé, l’une d’elles. «Après avoir bénéficié des financements, beaucoup de femmes verront leurs projets tomber à l’eau et cela peut être évité si on nous accompagne en nous formant», a-t-elle plaidé, en espérant que son appel sera entendu par les autorités de la commune.

