Ce sont 150 mille francs que va recevoir chacun des artisans enrôlés dans le cadre du Programme de résilience face au Covid-19. Certains sont déjà même rentrés dans leurs fonds alors que la cérémonie de lancement officielle était en cours vendredi. «Je viens de recevoir à l’instant les 150 mille via mon téléphone», a annoncé l’un d’eux lors de la rencontre à la Sphère ministérielle de Diamniadio. «C’est par voie électronique que se font les opérations. Certains parmi ceux qui étaient inscrits commencent à recevoir les messages. Nous sommes soulagés, car le secteur a été très impacté et nous saluons cette initiative du président de la République», a fait savoir Amdy Thiam, président de l’organisation patronale des artisans du Sénégal. Le ministre de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, qui a présidé la rencontre, a annoncé que les transactions qui viennent de débuter vont se faire en trois phases. «Aujourd’hui nous sommes dans la première phase pour un montant de 5 milliards de francs. Elle sera suivie d’une 2ème et 3ème phase afin d’englober tous les enrôlés», a indiqué Dr Pape Amadou Ndiaye, faisant savoir que 30 mille artisans sont concernés par la phase initiale. 25 milliards de francs sont mobilisés pour les 160 mille artisans concernés. Le ministre s’est d’ailleurs fortement réjoui de la contribution significative des artisans dans la riposte contre la pandémie. «Les artisans, bien que fortement impactés, ont participé activement aux moyens techniques de riposte contre le Covid-19», a-t-il noté. «Les 1 million 130 mille masques fournis par les couturiers avec l’appui du projet mobilier national, les 10 millions de masques confectionnés avec la Der ainsi que les machines de lavage des mains», a-t-il égrené en illustration parmi les réalisations des artisans. Le secteur d’activités de ces derniers est donc pour le ministre un segment incontournable de la vie de la Nation.

«L’artisanat emploie une population professionnelle estimée à 48% de la population active», a-t-il noté, en évaluant à 41% du produit intérieur brut sa contribution à l’économie. «Il occupe une place centrale dans l’activité économique et sociale, en termes de création d’emplois, de valorisation de nos ressources locales, de lutte contre la pauvreté, sans oublier le rôle important de conservation de notre patrimoine culturel», a dégagé M. Ndiaye. Il a fait savoir qu’avec la mise en place d’un département ministériel dédié, l’artisanat a l’obligation de se mettre sur orbite pour jouer un rôle de premier plan pour la réalisation des objectifs attendus du secteur pour le Pap2A ; d‘où son appel aux différents acteurs à l’union pour un secteur plus fort.