Le coronavirus est encore passé par-là. Le match amical Sénégal-Mauritanie, prévu hier au stade Lat Dior de Thiès, a été annulé. Huit cas de Covid-19 ayant été signalés du côté des Mourabitounes.

On était à quatre heures du coup d’envoi quand le communiqué de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) est tombé comme un couperet : «La Fsf a le regret d’annoncer l’annulation du match amical international devant opposer le Sénégal à la Mauritanie ce 13 octobre à Thiès, après concertation entre les deux parties et la Caf. En effet, à l’issue des tests Covid-19, conformément aux protocoles sanitaires de la Fifa et de la Caf, huit membres de la délégation de la Fédération mauritanienne de football ont été malheureusement reconnus positifs. La Fédération sénégalaise de football exprime toute sa solidarité à son homologue sœur de la Mauritanie et souhaite un prompt rétablissement aux personnes infectées.»

On imagine du coup la déception et la désolation des supporters sénégalais dont certains avaient commencé à s’approcher du stade Lat Dior et qui espéraient, après la déroute de Rabat, un sursaut venant de la bande à Gana Guèye. Mais les inconditionnels devront repasser, la faute au coronavirus qui a imposé sa loi.

Pourtant malgré le huis clos partiel, les quelque 650 billets vendus par la Fédération, à raison de 20 mille et 50 mille francs Cfa, ont été arrachés en quelques heures. Et malgré l’annonce de l’annulation du match, beaucoup de fans n’ont pas hésité à faire le déplacement au stade Lat Dior. D’aucuns pour s’assurer de la véracité de l’information, d’autres pour tenter de se faire rembourser. A ce titre d’ailleurs, ceux qui ont payé le ticket sur place ont pu rentrer dans leurs fonds. Quant aux autres, on leur a simplement suggéré de se rapprocher de leur lieu d’achat.

A l’intérieur du stade, le décor était déjà planté pour une belle soirée de football. Une pelouse parfaite, visiblement très bien entretenue, un tapis bleu étalé aux abords du terrain, des chaises installées sur toute la partie couverte et qui devaient accueillir le public et une loge soigneusement aménagée pour les autorités. Sans oublier le service d’ordre et les éléments des sapeurs-pompiers.

De son côté, la Rts avait également mobilisé toute une logistique pour assurer le direct. Toutes les conditions étaient donc réunies pour un duel entre Lions et Mourabitounes. Malheureusement, tout s’est écroulé en début d’après-midi, après l’annonce des cas de Covid-19 au sein de la sélection mauritanienne.

Certains férus ont quand même pu se contenter d’un léger galop d’entraînement des Lions à l’heure du match. Pour ne pas laisser les joueurs à l’hôtel, le staff a préféré improviser une petite séance sur la pelouse du stade Lat Dior. Un petit moment de communion avec le maigre public qui est resté, en attendant les retrouvailles prévues en novembre lors de la double confrontation face à la Guinée Bissau, comptant pour les éliminatoires de la Can 2022.