L’Equipe nationale féminine de football du Sénégal sera opposée à celle du Liberia en préliminaires de la Coupe d’Afrique des nations 2020, rapporte le site de la Confédération africaine de football. Le Sénégal fait partie des 36 Nations ayant confirmé leur participation aux éliminatoires de cette Can dont la phase finale est prévue en fin d’année. Ce qui constitue un record, la meilleure participation aux éliminatoires était de 24 équipes et c’était lors de la précédente édition jouée au Ghana en novembre-décembre 2018. Une édition ratée par le Sénégal qui avait été éliminée par l’Algérie en préliminaires. Les Lionnes n’ont pris part qu’à une phase finale de Can, en 2012 en Guinée, avec trois revers en trois matchs de poule. Au sujet de la Can féminine 2020, les Equipes de l’Afrique du Sud, de la Guinée Equatoriale, du Cameroun, du Maroc, du Mali, du Ghana, du Nigeria et de la Côte d’Ivoire sont dispensées du premier tour et n’entreront en lice qu’au second. Le premier tour des éliminatoires aura lieu en avril 2020 et la campagne de qualification se terminera en juin 2020. Le tournoi final devrait se dérouler entre le 23 novembre et le 1er décembre 2020. Et pour la première fois, douze équipes participeront à la phase finale de la 12e édition du tournoi au lieu de huit auparavant.