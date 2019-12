La Ligue de football amateur a procédé hier au lancement officiel de la première édition de la Coupe Ousmane Tanor Dieng. Anciennement dénommée Coupe du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), la Ligue a décidé de donner le nom de l’ancien président de ladite institution, décédé récemment, à cette compétition. Une manière pour le comité d’organisation, dirigé par le président de la Ligue de Kaolack Kosso Diané, «de rendre hommage à l’ancien président du Hcct, mais également par devoir de mémoire et en reconnaissance de son inestimable contribution au rayonnement de notre football». Entouré de quelques membres du comité d’organisation dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football, M. Diané de témoigner : «Cet illustre homme d’Etat, passionné du football, fervent supporter de l’Equipe nationale, patriote émérite et grand souteneur du football sénégalais, sa mémoire doit être perpétuée et son exemple enseigné aux générations futures.»

Pour la première édition qui va se jouer pour la première phase sur toute l’étendue du territoire, du 28 au 29 décembre prochain, ce sont 32 équipes dont les 14 championnes régionales, 10 clubs de National 1 qui vont croiser le fer. Quant à la seconde phase, elle aura lieu du 6 au 12 janvier 2020 et va regrouper les 16 équipes qualifiées à Mbour, fief du défunt.

Un budget de 60 millions Cfa

A noter que la Fédération sénégalaise de football prendra en charge le transport des équipes et accordera à chacune d’elles une prime de participation de 100 mille Cfa. Un appui pour l’hébergement, la restauration et le transport interurbain, en sus d’une prime de motivation et d’encouragement de 100 mille francs Cfa, seront également accordés aux équipes qualifiées pour le second tour. Le vainqueur recevra 10 millions Cfa et le perdant 5 millions Cfa.

Concernant le budget de cette première édition, le président du comité d’organisation informe que «cela va tourner autour de 60 millions Cfa avec l’appui de la Fédération, de l’Etat, mais également des partenaires désireux de rendre un hommage à l’ancien ministre d’Etat».

Au-delà du football, le comité a également songé à la culture et à la religion pour marquer encore plus cette première édition. Sur le premier chapitre, il est prévu un panel et témoignages le 12 janvier prochain, à l’Institut Diambars de Saly, avec trois thèmes. Le premier porte sur l’homme politique et sera animé par Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste et son successeur à la tête du Hcct. Le second porte sur l’homme d’Etat et sera animé par Abdoul Aziz Tall, ancien ministre, alors que le troisième concerne le sportif et sera développé par Mbaye Thiam, archiviste, enseignant à l’Ebad.

Un récital de Coran, des prières et un recueillement sont prévus sur la tombe du défunt à Nguéniène le 6 janvier 2020. Pour le volet culturel, des activités auront lieu le 10 janvier à Nguel.