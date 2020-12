L’une des dernières équipes de la saison 2019-2020, le Cneps Excellence de Thiès a peiné à exceller dans le football professionnel lors de cette saison qui a marqué sa montée en Ligue 1. Le club thiessois qui venait pour la première fois de monter dans l’élite depuis l’instauration de la Ligue pro n’a enregistré que deux victoires. Une situation qui a poussé certainement les dirigeants à restructurer le club.

Pour cette saison, l’équipe ne compte pas faire les figurants dans le championnat. Le club thiessois a acheté de nouvelles recrues et décroche des partenaires pour atteindre son objectif. «Nous savons tous que la région de Thiès n’a jamais joué les seconds rôles au niveau du Sénégal. Main­tenant l’objectif du Cneps Excellence, c’est de représenter dignement la région», notent les dirigeants, lors de la cérémonie de présentation de l’équipe pro et des maillots officiels pour la saison 2020-2021.

Selon le président du club, Me Pape Sidy Lô, l’effectif de Cneps présente de nouveaux visages. Il dit : «Nous avons trois internationaux U20 et U17 et de très bons jeunes qui nous viennent de la sous-région. D’autres nous viennent également d’autres clubs, peut-être, où ils ne pouvaient pas jouer en Ligue 1. Mais nous savons qu’avec la stratégie sportive que nous avons, ces joueurs-là vont bien figurer en Ligue 1 parce que cette année dans l’effectif, on n’a pas admis un seul joueur qui ne soit pas doté de qualité technique et tactique. Nous avons recruté des joueurs qui ont faim de gloire et de palmarès», note Me Lô qui dit, en plus des joueurs recrutés, le staff aussi a fait peau neuve. Le club a en effet beaucoup misé sur l’expertise locale. «Les gens qui ont l’habitude de gérer des crises et des clubs avec beaucoup de difficultés, mais également sur le plan professionnel de gérer des situations très compliquées pour en faire des situations favorables.»

Ce qui a d’ailleurs abouti à un conseil de direction. Lequel, avec le partenaire stratégique Smash et le partenaire marketing Cikaw, vont définir ensemble «les grandes orientations sportives et stratégiques du club».