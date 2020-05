En attendant la reprise des compétitions, le mercato semble occuper le quotidien des clubs européens. Et dans ces dossiers, les sénégalais ne sont pas en reste. Liverpool s’active pour Kalidou Koulibaly, au moment où Moussa Wagué effectue son retour au Fc Barcelone.

Liverpool serait désormais déterminé à recruter Kalidou Koulibaly. Les dirigeants des Reds auraient initié les contacts ces derniers jours avec leurs homologues napolitains. Avec une offre en poche incluant l’un de leurs joueurs. Selon des informations du Liverpool Echo ce lundi, repris par Senego, Liverpool est entré dans une phase de contact avec le Napoli pour réaliser le transfert de Kalidou Koulibaly. Pour faire baisser le montant à payer pour l’international sénégalais, les dirigeants de Liverpool auraient proposé au club italien le défenseur croate Dejan Lovren. Pour le moment, le club italien réserve sa réponse. Les dirigeants de Naples valorisent Koulibaly à hauteur de 100 millions d’euros. Sachant que Lovren est évalué par les spécialistes autour de 20 millions d’euros, la note resterait salée pour les Reds. Mais Jürgen Klopp rêve d’une charnière centrale composée de Virgil Van Dijk et Kalidou Koulibaly. Qui serait probablement sur le papier l’une des meilleurs au monde. Si ce n’est la meilleure.

Moussa Wagué retourne au Barça

Après six mois difficiles du côté de l’OGC Nice, le latéral droit Moussa Wagué ne sera pas conservé par les Aiglons et va retourner au Barça dès la saison prochaine. Le dossier du défenseur sénégalais a été traité ce mardi par l’OGC Nice. Dans un communiqué, les Aiglons ont annoncé avoir mis un terme au prêt du latéral barcelonais qui retrouvera les Blaugranas la saison prochaine. A 21 ans, Moussa Wagué s’est vite retrouvé à la peine défensivement au sein de la formation de Patrick Vieira. Il n’a finalement disputé que cinq rencontres en Ligue 1, pour deux passes décisives toutefois, dont une «mémorable», signale le club, contre l’As Monaco (2-1 pour Nice).

Trabzonspor et Stoke City en discussions pour PAN

Le footballeur international sénégalais, Papa Alioune Ndiaye dit Badou, est un pensionnaire du club turc de Trabzonspor. Mais il est prêté à Stoke City, évoluant en Championship. Et il sera fixé sur son avenir d’ici le 30 juin, rapporte aksam.com.tr, visité par Senego. Trabzonspor va certainement prendre une décision concernant l’avenir de Papa Alioune Ndiaye. Il en est de même pour Stoke City qui va se prononcer sur l’avenir de l’international sénégalais. En attendant, le milieu de terrain des Lions est heureux en Angleterre et veut rester à Stoke City. Et le même sentiment est partagé par l’équipe britannique qui envisage de garder Ndiaye. Il a été déclaré que le Sénégalais, qui est considéré comme l’un des footballeurs les plus précieux de Stocke City, sera autorisé à terminer la saison avec Trabzonspor. Mais des négociations sur son statut de prêt sont nécessaires. Par conséquent, le 30 juin sera déterminant quant à l’avenir du Sénégalais.