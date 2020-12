Le Stade de Mbour prépare activement le championnat de la Ligue professionnelle de football. L’équipe est en période de préparation au niveau de la Tanière Bruno Metsu à Saly. Le bureau était face à la presse ce samedi à Saly pour décliner ses ambitions pour cette saison.

Une nouvelle équipe autour de son nouveau président, El Hadji Amadou Wade, qui veut marquer son empreinte dans la gestion de l’équipe fanion de la Petite-Cote.

C’est ainsi qu’elle entend mettre les bouchées doubles pour que les joueurs puissent se préparer dans les meilleures conditions possibles. Ces joueurs sont d’ailleurs en regroupement depuis 10 jours au niveau de ce centre pour bien aborder le championnat et redonner à ce club ses lettres de noblesse.

Selon le président du Stade de Mbour, le club a une nouvelle façon de management, elle compte réfléchir pour bientôt sur plan stratégique durant ce premier mandat.

Lors de ce «Open press» tenu ce samedi à Saly, il a rappelé que «tous les vice-présidents feront des communications pour décliner leur vision par rapport au club. Nous ferons la synthèse dans un document de travail pour ces quatre ans de mandat. Ce document sera bien sûr étalonné et planifié dans le temps parce qu’il y a des choses qu’on devrait faire dans l’immédiat. La préparation hivernale est là, nous la vivons et il y a d’autres choses que nous devrons planifier avec le temps», a déclaré El Hadji Amadou Wade.

Le bureau du stade de Mbour va également rencontrer officiellement les autorités administratives, coutumières, les anciens présidents et les anciens du club. Il est prévu une tournée dans les 15 communes du département en vue d’instaurer un club départemental fort.

«Le Stade de Mbour est fin prêt pour aborder le championnat. Nous disposons aujourd’hui de tout ce qu’il faut pour terminer la saison en beauté, avec l’engagement de tous», a conclu le nouveau patron du club mbourois.