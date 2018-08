A leur grande surprise, les supporters et autres adeptes du football de la ville tricentenaire de Saint-Louis, ont été stupéfaits, lorsqu’ils ont appris que Dr Ahmadou Dia, pharmacien établi dans le faubourg de Sor, par ailleurs responsable politique très proche de Ousmane Tanor Dieng, n’est pas prêt à briguer un second mandat pour le poste de président de la Linguère.

Les commentaires et autres supputations vont bon train dans la vieille cité, où les membres du comité directeur de ce club de football ont tenu hier leur dernière réunion en vue de préparer l’Assemblée générale du 26 août prochain. En effet, c’est à l’issue de cette séance de travail que le président sortant de la Linguère s’est adressé à la presse pour annoncer son départ. Dr Ahmadou Dia, par ailleurs ancien député socialiste, a expliqué sa décision de rendre le tablier, insistant sur le fait qu’il ne peut plus supporter «les agissements de certaines personnes mal intentionnées qui passent le plus clair de leur temps à semer la zizanie au sein du club, à tenter vainement de prendre en otage ce club, empêchant les dirigeants d’accomplir correctement la mission noble et exaltante qui leur est dévolue». De plus, Dr Dia a laissé entendre que sa décision de quitter ce poste pourrait certainement permettre aux pouvoirs publics d’aider enfin ce club. Selon lui, ces derniers ont des idées claires et précises sur sa position et ses convictions politiques. «C’est peut-être la raison pour laquelle ils m’ont toujours mis les bâtons dans les roues, ainsi, ma décision leur facilitera la tâche», ajoute-t-il. Il convient de rappeler que Dr Dia est à la tête de la Linguère depuis quatre ans (il avait remplacé Aboubacar Sedikh Sy) et a occupé le poste de vice-président de ce club. Il est devenu ensuite président de la ligue de football de Saint-Louis depuis six ans.

Avec Dakaractu