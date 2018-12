L’Equipe du Sénégal des U17 aura parmi ses adversaires du premier tour de la Can de la catégorie celle de la Guinée qu’elle avait battue 4-0 en septembre dernier en finale du tournoi de qualification de la zone Ouest A de l’Ufoa. En plus de la Guinée Conakry, il y a le Maroc et le Cameroun, selon le tirage au sort du tournoi qui a eu lieu ce jeudi en Tanzanie qui abritera la phase finale de la compétition prévue du 12 au 26 mai 2019. La poule A est composée du pays organisateur, du Nigeria, de l’Angola et de l’Ouganda.