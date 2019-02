Le tirage au sort du Mondial des moins de 20 ans a été effectué ce dimanche par la Fifa avec des groupes globalement abordables pour les 4 représentants africains : le Mali, le Sénégal, l’Afrique du Sud (la seule vraiment mal lotie) et le Nigeria.

Tout juste une semaine après le sacre du Mali à la Can des moins de 20 ans, la Fifa procédait ce dimanche au tirage au sort du Mondial U20 à Gdynia en Pologne, où aura lieu la phase finale du 23 mai au 15 juin 2019. Et le tirage s’est montré globalement clément pour les 4 représentants africains : le Mali, le Sénégal, l’Afrique du Sud et le Nigeria.

Clin d’œil étonnant pour le Sénégal qui hérite quasiment du même groupe que les A à la dernière Coupe du monde avec donc la Pologne, pays-hôte, la Colombie et seulement Tahiti à la place du Japon. A part la sélection insulaire, qui fera office de petit Poucet, ce groupe semble assez équilibré sur le papier. De quoi espérer un meilleur dénouement que pour les Lions A en Russie…

Les champions d’Afrique maliens ont été très bien lotis avec un groupe E largement abordable. A part la France de Bernard Diomède qui fera figure d’épouvantail, on retrouve en effet le Panama et l’Arabie Saoudite, deux adversaires que les Aiglons ont largement les moyens de dominer s’ils jouent à leur niveau.

Tirage également abordable pour le Nigeria avec les Etats-Unis, l’Ukraine et le Qatar. Parmi ces adversaires, seuls les USA sont en effet habitués à sortir de la phase de groupes même s’il faudra se méfier de la sélection qatarie, sur la pente ascendante… En revanche ça s’annonce plus compliqué pour l’Afrique du Sud qui hérite d’un groupe F très relevé avec l’Argentine, le Portugal et la Corée du Sud.

Rappelons que les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3es parmi les 6 groupes accéderont aux 8es de finale. Lors de la précédente édition en 2017, la Guinée, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Zambie avaient représenté l’Afrique en Corée du Sud. La Guinée et l’Afrique du Sud avaient été éliminées en phase de groupes, le Sénégal en 8es et la Zambie en quarts.

Avec Afrik-foot