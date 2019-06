L’équipe de Génération Foot attendra encore pour remporter sa première Coupe de la Ligue. Les Grenats ont tout simplement perdu (1-2) en finale face au promu, Diambars, hier en finale au stade Alassane Djigo de Pikine.

Championne en titre, Géné­ration Football n’a pu réaliser le doublé. Eliminée en Coupe du Sénégal, les Grenats ratent l’occasion d’inscrire pour la première fois de leur histoire leur nom au palmarès de la Coupe de la Ligue, en perdant la finale contre le promu, Diambars de Saly (1-2). Mal entré dans la rencontre, le club de Déni Biram Ndao concède un penalty. Abdoulaye Faye transforme la sentence pour Diambars (15e mn). Gênés par la vivacité des joueurs de Diambars à l’image de leur petit lutin, Bakary Mané, les joueurs de Génération Foot trouveront les ressources pour recoller au score dans les mêmes conditions que Diambars. Jean Barthélemy Diouf égalise sur penalty (27e mn), suite à une faute du défenseur, Cheikh Faye. C’est sur ce score de parité que les deux équipes rejoindront les vestiaires du stade Alassane Djigo qui affichait plein avec une bonne ambiance dans les tribunes entretenue par le 12e Gaindé.

Affichant plus d’envie et de mordant, Diambars ne met pas du temps pour repasser devant. Birahim Gaye double la mise d’un tir à l’entrée de la surface qui finit dans la lucarne des buts de Pape Seydou Ndiaye. N’eut-été l’intervention de ce dernier à plusieurs, le score aurait été plus lourd en faveur des poulains de Pape Boubacar Gadiaga qui devient la troisième équipe à battre Génération Foot cette saison après la Douane en championnat et l’Ugb en Coupe du Sénégal.

L’Anps honorée !

Les poulains de Pape Boubacar Gadiaga remportent ainsi la Coupe de la Ligue pour la deuxième fois. Au grand dam de l’entraîneur de Génération Foot, Demba Mbaye, qui reconnait la supériorité de l’équipe de Saly. «Diambars a mieux géré ses temps forts et ses temps faibles. Nous, on a semblé empruntés. Parfois, on a manqué un peu de ressource. Il y a des jours comme ça. Aujourd’hui, ce n’était pas notre jour. Mentalement, on a failli. La victoire de Diambars a été logique», a indiqué l’entraîneur de Génération Foot.

Après la Coupe de la Ligue, place sera faite à la finale de la Coupe du Sénégal, le 9 juin prochain. Elle mettra aux prises Teungueth Fc à l’Us Gorée, au stade Lat Dior de Thiès.

La Ligue a récompensé l’Asso­ciation nationale de la presse Sportive (Anps), représentée par son président, Abdoulaye Thiam. Nos confrères de Walf Fadjiri, Cheikh Tidiane Gomis, Salif Diallo de l’Aps ainsi les journaux Stades et Record ont aussi été distingués. Champion en titre de Ligue 2, le Cneps Excellence de Thiès a reçu son trophée.

ambodji@lequotidien.sn