La Caf (Confédération africaine de football) a dévoilé cette semaine sa stratégie pour le football féminin sur le continent. Elle s’articule autour de 5 grands points. Ces piliers sont le Développement, Compétitions, Promotion, Profession­nali­sa­tion, leadership et Impact social.

Ces 5 points constitueront la feuille de route que la Caf compte adopter pour remettre le football féminin sur les rails. D’ici la fin du mois, on connaitra les détails de cette stratégie. L’aboutissement d’un travail entamé depuis novembre 2019.

Plusieurs observateurs ont fustigé la position de l’instance africaine par rapport au football féminin. Manque de compétitions continentales, manque de sponsors, etc.

Depuis, un département au sein de l’instance s’occupe du football féminin. Par ailleurs, la Can a été élargie à 12 pays en phase finale contre 8 précédemment.