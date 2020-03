La Fifa envisage le lancement d’un championnat d’Afrique de football scolaire, dont le projet-pilote va débuter au Bénin en juillet prochain, a annoncé le directeur de sa division des associations, Véron Mosengo-Omba. «C’est à l’état de projet, mais nous sommes convaincus que ça doit impacter la pratique du football sur le continent», a dit le responsable de la Fifa lors d’un atelier la semaine dernière à Kinshasa (Rd Congo). L’ins­tance dirigeante du football mondial est consciente qu’il faut accompagner et organiser da­vantage cette pratique qui existe dans la plupart des pays africains, a ajouté le plénipotentiaire de la Fifa à l’intention de journalistes présents à la rencontre. Ce championnat scolaire et universitaire va concerner les U13, les U15 et les U17 et aussi bien les garçons que les filles, a précisé le patron de la division Associations nationales de la Fifa. Ce projet semble être en phase avec l’idée du chef de l’Etat, Macky Sall, qui a exhorté en Conseil des ministres, le 26 février dernier, le ministre des Sports, Matar Bâ, à relancer la pratique du sport scolaire et universitaire. Ce championnat scolaire sera organisé bien entendu aux niveaux national et zonal avant que ne soit envisagé son lancement au niveau continental, a indiqué M. Mosengo-Omba. Il a profité de l’occasion pour présenter «la stratégie de la division Associations de la Fifa en Afrique» qu’il dirige. A Kinshasa, la délégation de la Fifa, accompagnée du président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, par ailleurs membre du Conseil de la Fifa, a inauguré le premier terrain en terre stabilisée éclairé à l’énergie solaire dans un quartier de la capitale congolaise.