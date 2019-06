L’international du Cs Maritimo (Portugal), Joël Tagueu, renonce à la Can. Agé de 25 ans seulement, il souffre d’un problème cardiaque qui peut entraîner un risque de mort subite sur le terrain.

Une mauvaise nouvelle pour les Lions Indomptables qui voient leur avant-centre déclarer forfait pour la compétition. Le médecin de l’Equipe camerounaise lui a détecté une anomalie d’implantation d’une artère coronaire (permettant d’irriguer le cœur), avec un risque de mort subite. Un premier diagnostic avait été effectué pendant le stage du Cameroun au Qatar, il s’est malheureusement confirmé en Egypte.

L’attaquant camerounais a participé à 5 rencontres avec la sélection, au cours desquelles il a inscrit un but.

Clarence Seedorf attend le feu-vert de la Caf pour savoir s’il peut remplacer Joël Tagueu. Avec l’absence de Aboubakar Vincent, force est d’admettre que c’est un groupe sans véritable marqueur qui va se déployer en Egypte. L’absence de de Tagueu préoccupe parce que c’est une grosse pointure avec un potentiel intéressant que le Cameroun perd. Et offensivement c’est inquiétant puisqu’on ne dispose à proprement parler offensivement que de Toko Ekambi et si en club ça va bien pour lui, en Equipe nationale, tout reste à prouver.

Le Cameroun dispute aujour­d’hui son premier match de la Can contre la Guinée Bissau, au stade d’Ismaïlia à 17h. Mais ce sera sans Faï Collins suspendu pour cumul de cartons.