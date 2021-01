En matière de formation cinématographique, l’offre est plus que rare au Sénégal. Cette nouvelle formation en Réalisation et création cinématographique, proposée en co-diplomation par l’Institut des arts et cultures (Isac) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Université virtuelle du Sénégal, vient combler un vide.

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs) lancent une nouvelle formation en Réalisation et Création cinématographique, proposée en co-diplomation par les deux institutions. Un communiqué de presse informe que cette formation comprend deux parcours : Théorie, esthétique et mémoire du cinéma et réalisation audiovisuelle. «L’ouver­ture du paysage médiatique en Afrique et au Sénégal par le biais de la Tnt apporte une nécessité nouvelle de création de contenu audiovisuel adapté et représentatif de l’espace culturel sénégalais et africain», indique la brochure de présentation du Master. Ces deux parcours de formation se dérouleront selon un modèle hybride de cours en présentiel et en ligne. «Le parcours Théorie, esthétique et mémoire du cinéma vise à former les étudiants à la recherche. Il propose d’analyser le cinéma et l’audiovisuel dans ses catégories esthétiques et historiques (y compris dans son état actuel de transformation et de frontières mouvantes), et d’étudier ses modalités et pratiques contemporaines, notamment face à un nouvel environnement technologique et mémoriel», renseigne la brochure du Master. Le parcours Réalisation audiovisuelle «permet l’acquisition des techniques d’écriture et de fabrication d’un film à toutes les étapes de la réalisation jusqu’à la finalisation du projet, en s’appuyant tout au long du cursus sur un encadrement effectué par des professionnels. Il met en place une articulation entre une réflexion théorique et une mise en pratique favorisant une écriture personnelle, en s’appuyant sur un encadrement pédagogique tant pratique que théorique». Selon les responsables de la formation, des rencontres avec des scénaristes, des réalisateurs, des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, des monteurs, des producteurs et un stage permettront aux étudiants de se confronter à d’autres pratiques et tisser des liens avec le milieu professionnel. Prévu sur deux années, les étudiants sont en tronc commun durant la première année avant de s’orienter dans un des deux parcours durant la deuxième année. Ces nouvelles formations sont ouvertes à tout étudiant ou professionnel du secteur de l’audiovisuel, du cinéma ou de tout autre secteur d’activités corollaires, titulaires d’une Licence ou d’un diplôme jugé équivalent. Après le Master de Réalisation documentaire de l’Université Gas­ton Berger qui est mort de sa belle mort, les Masters proposés par l’Institut des arts et cultures (Isac) de l’Université Cheikh Anta Diop et l’Uni­versité virtuelle du Sénégal (Uvs) seront surtout une réponse à un besoin de formation dans le secteur cinématographique sénégalais.