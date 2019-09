Le Zamalek, prochain adversaire de Génération Foot en Ligue africaine des Champions, a remporté la Coupe d’Egypte en venant à bout du nouveau et grand club, le Pyramids Fc.

Grâce à un doublé aux 63e et 83e minutes du Marocain Achraf Bencharki, Zamalek remporte la 27e Coupe d’Egypte de son histoire et conserve son trophée. Le match a eu lieu devant 20 000 supporters à Alexandrie, au stade Borg El Arab. Le Zamalek termine en beauté en ne concédant aucun but durant toutes les étapes des éliminatoires de la Coupe.

Primes exceptionnelles pour les joueurs

Pour cette éclatante victoire face au Pyramids (3-0), les joueurs égyptiens ont bénéficié d’une prime exceptionnelle.

C’est ainsi que le fantasque président du club égyptien, Mortada Mansour, leur a, selon le média local Youm7, accordé une prime record de 100 000 livres égyptiennes (l’équivalent de 60 000 dirhams, soit près de 4 millions Cfa par joueur).

Cette belle forme du Zamalek n’est pas une bonne nouvelle pour les champions du Sénégal, Génération Foot, qui affronteront l’équipe égyptienne au prochain tour. Battus 1-0 au match aller par les Libériens du Lprc Oilers, les Grenats ont inversé la tendance au retour (3-0) au stade Lat Dior de Thiès. Samedi prochain, ils auront un sérieux client. Et pour être au top, les Grenats se sont frottés à l’Equipe nationale locale, ce samedi au stade Lat Dior de Thiès. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des hommes du président Mady Touré vainqueurs 2 buts à 1. Insa Badji et Limamoulaye ont marqué pour les champions du Sénégal tandis que Benoit Toupane a réduit le score pour l’Equipe nationale locale dirigée par Serigne Saliou Dia.

Sans compétition, l’équipe du coach Djiby Fall devra se contenter de ces matchs amicaux pour espérer avoir du rythme face à l’ogre égyptien pour la manche aller du deuxième et dernier tour des préliminaires de la Ligue des Champions.