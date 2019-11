L’ouverture du sixième Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, qui a débuté hier à Dakar et doit prendre fin aujourd’hui, a été l’occasion pour le Président Macky Sall d’inviter l’Onu à réformer son système de maintien de la paix dans le Sahel, de demander à la Chine et à la Russie d’accepter de donner un mandat robuste sur cet espace pour qu’enfin y cessent les activités terroristes. Une occasion également que le chef de l’Etat sénégalais a saisie pour appeler les partenaires multilatéraux qui interviennent dans la lutte contre le terrorisme d’être à l’écoute des acteurs régionaux.

«Les défis du multilatéralisme sont indéniables», a lâché hier le Président Macky Sall qui présidait la cérémonie d’ouverture de la 6ème édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient à Diamniadio et qui doit prendre fin aujourd’hui. En vérité, le chef suprême des Armées sénégalaises explique que la situation au Sahel en est un parfait exemple. Il y a plus de six ans, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unis au Mali (Minusma) est créée par le Conseil de sécurité. Sa mission était l’appui aux efforts de stabilisation du pays, la protection des civils et le rétablissement de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire malien. N’empêche, avec un effectif de 6 491 éléments à ses débuts et 14 mille 400 aujourd’hui, soit plus que le double, paradoxalement l’agression terroriste contre le Mali s’intensifie. Pis, assène M. Sall, le terrorisme est dans son spectre ravageur à d’autres pays. «Nous avons vu la situation du Burkina Faso, Niger, servant au quotidien des morts, des blessés, des réfugiés et des personnes déplacées.»

Il fait remarquer dans la foulée que les attaques sont devenues fréquentes, plus meurtrières et plus audacieuses puisque de plus en plus les terroristes s’en prennent aux Forces de défense et de sécurité elles-mêmes, jusque dans leurs casernes. Ainsi, réitère-t-il «toute notre solidarité et notre soutien aux pays amis et frères victimes du terrorisme». «Je salue leur résilience et celle des populations. Je tiens également à réitérer notre ferme attachement à l’unité nationale et l’intégrité territoriale de la République sœur du Mali. Pour l’heure, le Mali est un et indivisible. Il faut que l’autorité de l’Etat soit restaurée sur l’ensemble du territoire national», plaide Macky Sall. Avant de saluer les efforts du G5 Sahel, ceux des partenaires bilatéraux et multilatéraux sans lesquels, reconnaît-il, la situation aurait été dramatique.

Par ailleurs, le chef de l’Etat sénégalais déclare que les périls transcendent les frontières. Leur prise en charge ne saurait être fragmentée, mais également que la paix, la sécurité et la stabilité du Sahel font partie prenante de celles du monde. Par conséquent, déduit-il, combattre le terrorisme dans le Sahel est à la fois un devoir de solidarité et un impératif de sécurité collective.

Le Président sénégalais fait savoir qu’«en Afrique ou hors du continent, nous sommes tous menacés et nous avons intérêt au maintien de la paix». Et pour la maintenir, lance-t-il, il faudrait d’abord la rétablir en ce qui concerne le Sahel. Pour Macky Sall, c’est cela l’un des défis qui se posent au multilatéralisme de nos jours.

A travers le thème retenu, le chef de l’Etat fait savoir que cette sixième édition du Forum international sur la paix et sécurité suggère l’exploration des améliorations possibles afin de rendre plus efficaces les missions de paix et de sécurité en Afrique. Pour ce faire, il appelle à une interrogation sur les questions de fond. «Pourquoi, en dépit de la présence plus massive de Forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel ? Comment articuler et coordonner les différentes initiatives déployées sur le terrain de façon à rendre leurs actions plus cohérentes et efficaces ?», s’interroge le premier des Sénégalais. M. Sall ne cache pas son inquiétude par rapport à l’ampleur du terrorisme, malgré la pléthore des Forces et des initiatives sur le terrain pour le combattre. «Plus de 14 mille hommes de la Minusma, plus de 100 mille du G5 Sahel, 6 000, 19 mille, les éléments de Barkhane, de l’Armée malienne. Cela ne fait pas moins de 30 mille hommes sur le terrain qui sont pris en otage par une bande d’individus», tonne Macky Sall qui relève tout de même qu’«il y a problème». «Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire ?», s’interroge le Président sénégalais avec un ton, cette fois-ci, similaire à celui d’un commandant de troupes de guerre. Le promoteur du Plan Sénégal émergent suggère, pour une meilleure prise en charge des questions liées au terrorisme, d’articuler les actions, de les mettre en cohérence et, s’il le faut, d’introduire le tout dans un commandement unique. En ce sens, il invite l’Onu à évoluer dans les concepts, de réformer ses procédures.

«Ces missions servent à payer des indemnités aux soldats et aux pays»

En fait, le chef de l’Etat sénégalais invite les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unis, notamment la Russi et la Chine, à accepter de donner le «mandat robuste sur le Sahel pour qu’on en finisse avec tout ce qui s’y passe». «Ces missions servent à payer des indemnités aux soldats et aux pays. C’est bien, c’est confortable, mais on parle d’argent durablement et on aggrave la situation sur le terrain. Il urge vraiment qu’il y ait des réformes sur le système d’opération de maintien de la paix dans les zones où le terrorisme sévit», martèle fermement Macky Sall. Qui est d’avis que la réponse au terrorisme n’est pas que militaire. Pour lui, elle est aussi dans les stratégies préventives et durables d’ordre économique, éducationnel, social et doctrinal. «L’expérience africaine, en matière de prévention, de rétablissement et de consolidation de la paix, commande que le multilatéral soit davantage à l’écoute du régional», lance enfin le successeur de Me Abdoulaye Wade.