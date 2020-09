Aujourd’hui, s’ouvre à Kédougou un forum pour la vulgarisation du plan d’aménagement et de développement territorial. Pour sensibiliser ses administrés sur les enjeux de cette rencontre, le premier magistrat de la ville minière a indiqué ses attentes lors d’une adresse à la presse.

En prélude au forum pour la vulgarisation du Plan national d’aménagement et de développement territorial prévu ce mardi, le maire de la commune de Kédougou se félicite vivement du choix porté par le chef de l’Etat sur sa ville pour en faire une métropole d’équilibre. Selon Mamadou Hadji Cissé, c’est une manière de corriger certains déséquilibres et inégalités : «Ce choix fait suite à une validation du nouveau Plan national d’aménagement et de développement territorial du Sénégal. Cela se traduira par le fait que Kédougou, comme les deux autres villes, deviendra un établissement humain de grande taille où l’Etat va développer un certain nombre d’infrastructures et d’équipements pour fixer les populations en y créant les conditions de vie optimales», a déclaré Mamadou Hadji Cissé maire de la ville de Kédougou.

Le premier édile de Kédougou a par ailleurs, demandé aux populations d’adhérer massivement à cette nouvelle dynamique. «Toutes les populations de Kédougou rêvaient de voir ce moment arriver. Cela permettra aussi aux populations de développer le secteur minier et surtout des activités génératrices de revenus. J’invite toute la population à fédérer à ces énergies autour de ce projet important pour le plein épanouissement de notre chère région».