Les élèves de Foundiougne ont fêté dans l’allégresse la Journée de l’enfant. Une première qui a ravi toutes les populations.

A Foundiougne, bercée par la brise marine, les élèves pétillent de joie. Car, ces enfants qui n’ont pas l’habitude de fêter la Journée de l’enfant sont bien servis cette année grâce à Babacar Thiam, directeur du Festival Mangroves, avec l’appui de l’inspecteur de l’éducation et de la formation et du directeur de l’école 3 de la localité. Les potaches l’ont fêtée dans l’allégresse ce mercredi coïncidant avec la Journée mondiale de l’enfant, qui marque les 30 ans de la Convention internationale sur l’enfance. Ils ont eu surtout droit à des activités ludiques et pédagogiques. C’était un exercice intellectuel soumis aux enfants, qui ont répondu aux questions sur les droits à eux consacrés. «Nous avions tous les problèmes pour faire partir les élèves de l’école. Ils en redemandaient», confie Babacar Thiam, qui salue ainsi la réussite de l’évènement inédit.

Remerciant l’inspecteur d’Académie de Foundiougne, le directeur de l’école 3 et le personnel pédagogique et les «Badjiennu Goh» d’avoir possible rendu cette journée dont «l’objectif est de permettre aux élèves d’avoir une meilleure connaissance de leurs droits et de promouvoir la vie associative». Babacar Thiam, qui en est l’initiateur, «a eu droit à une motion de satisfaction de la part du directeur de l’école 3 de Foundiougne». Ibou Sène explique : «Je félicite Babacar Thiam. C’est une journée qui vient à son heure. Depuis longtemps, les gens parlent des droits des enfants. Célébrer une journée entière dédiée aux enfants pour pouvoir parler leurs droits, ça vient à son heure. Raison pour laquelle quand j’ai vu la note de service concernant la célébration de cette journée, je me suis réjoui. Je me suis dit en ce qui concerne les enfants de l’école, on doit leur parler de leurs droits.» En plus de leurs droits, les enfants devraient s’acquitter de leurs devoirs, insiste le directeur de l’école 3, «qui plaide à ce qu’on attire l’attention des enfants sur cet aspect. Parce que c’est à ce prix qu’on arriverait à construire de futurs citoyens imbus des valeurs sénégalaises. On ne doit pas délaisser la façon de vivre de nos parents».

Par ailleurs, M. Sène a salué les efforts de l’Etat, «qui a mis l’accent sur la proximité en construisant des établissements proches des lieux d’habitation des élèves. Cela a participé à convaincre les parents à inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires où ils n’auront besoin que de moins de 30 mètres de marche pour y accéder». Il détaille : «Aujourd’hui, il est même difficile de voir les enfants pavaner. Parce qu’il y a l’effet proximité des écoles parce qu’elles ont été construites où le besoin se faisait sentir comme au quartier Thiamène où il n’y avait que deux écoles à savoir école 1 destinée aux garçons et l’école 2 réservée aux filles. Depuis quelques années, l’Etat a fait de grands pas en augmentant l’existant avec la sortie de terre d’autres établissements scolaires qui ont contribué à relever le taux de scolarisation dans cette localité. Nous sommes plus 500 élèves. Aupa­ravant, nous étions moins que ça. En 2005, nous avions 3 classes. Mais aujourd’hui nous en sommes à 12 classes.»

Pèdre Ndiaye, président de Cade : «On doit relancer le Parlement des enfants»

«D’abord nous remercions le chef de l’Etat d’avoir pensé aux enfants à travers Twitter. Il a manifesté une volonté politique claire pour leur offrir un environnement protecteur et efficace à travers les directives données aux différents ministères. Aujourd’hui, la question qu’il faut se poser est celle de savoir pourquoi les ministères concernés ne respectent pas les instructions du Président. Si on prend l’exemple de la mendicité au Sénégal, le Président a clairement dit, en Conseil des ministres, qu’il ne voulait plus voir un enfant dans la rue et qu’il fallait revoir le cadre institutionnel de la protection de ces enfants. J’interpelle les différents ministères dont ceux de la Femme, de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, pour éradiquer ce phénomène. Rien n’est fait pour sortir les enfants de ce cadre. On peut même dire que ces enfants sont sacrifiés, en particulier les talibés. Et quand on parle de la convention dans son article 3, l’intérêt supérieur des enfants est mis en avant. Mais ici, nul ne le respecte. S’il faut évaluer le niveau de réalisation des droits de l’enfant au Sénégal, beaucoup d’indicateurs montrent à suffisance qu’ils ne sont pas respectés. Les enfants sont négligés, tant au niveau familial, communautaire, qu’ins­titutionnel. Je pense qu’on doit relancer aussi le Parlement des enfants qui est à l’arrêt à cause d’un problème de moyens.»