Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a déclaré, lundi à Skhirat, lors d’une rencontre organisée par l’instance du football national, en présence de la famille du football national, que le nom du successeur de Hervé Renard sera connu au cours de la semaine prochaine.

«Mille mercis à Monsieur Hervé Renard. Aucun travail dans le monde n’est parfait. Il a fourni beaucoup de travail et d’énergie…On sera toujours reconnaissants», affirme le président. Avant de révéler : «Au cours de la semaine prochaine, je mettrais en place une Commission spécialisée pour désigner le successeur de Renard et qui tranchera parmi les dizaines et dizaines de Cv reçus.» Selon le président de la Fédé, «cette Commission spéciale est composée d’experts pour examiner les dossiers des potentiels sélectionneurs, et le successeur de Hervé Renard sera connu au cours de cette même semaine».

A noter que quelques noms sont avancés depuis un moment dont ceux de Vahid Halilhodzic, Patrice Beaumelle, Oualid Re­gra­gui et désormais Laurent Blanc que certains médias voient le plus proche pour occuper le poste vacant de sélectionneur du Maroc.

Mais le candidat le plus sérieux reste Vahid Halilhodzic qui s’est réuni avec la direction nantaise vendredi dernier. A la suite de celle-ci, le technicien franco-bosniaque a été confirmé à la tête des Canaris malgré les désaccords sur les transferts réalisés sans le con­sulter. Cependant, tout peut basculer si le Maroc passe à l’offensive entre temps. Faut aussi signaler qu’une petite partie de supporters marocains réclame Oualid Regragui ou exige un technicien local en se basant sur les cas des deux finalistes, Algérie et Sénégal.

Renard a déjà plusieurs touches

Quid de l’avenir de Hervé Renard ? Alors qu’il vient à peine de démissionner de son poste de sélectionneur du Maroc, le Français aurait déjà la possibilité de reprendre du service. Selon France Football, il aurait le choix entre l’Afrique et l’Asie. En effet, le technicien tricolore serait dans le viseur de l’Egypte et du Japon. On l’annonce aussi à la tête de l’Arabie Saoudite. Des clubs chinois et qataris le suivraient également.

Enfin, entre Bruno Genesio et Said Ouaali, un des deux est pressenti pour prendre la tête de la Direction technique nationale en remplacement de Nasser Larguet, remercié en mai dernier.