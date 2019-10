Les groupes Pathé et Vendôme veulent faire revivre les tragiques événements du 19 avril en s’inspirant de la série «Tchernobyl», révèle «Variety».

Presque six mois après l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, la cathédrale fait un retour dans l’actualité. Le déroulé des événements du 19 avril fait l’objet d’une mini-série, actuellement en développement. Aux manettes de ce projet qui en est encore aux prémices, on trouve les groupes Pathé et Vendôme, associés au New York Times, révèle Variety.

Que s’est-il passé ce 19 avril ? Dans l’immédiateté du drame, retracer le déroulé des événements a posé quelques problèmes. Au fil des jours, on a pourtant compris comment seulement 30 minutes ont failli être fatales à la cathédrale Notre-Dame de Paris, entre dysfonctionnements et temps perdu. Un récit qui devrait désormais être porté à l’écran à travers une mini-série qui nous plongera au cœur du brasier. Pour ce projet, les producteurs ont acquis les droits de diffusion du reportage réalisé par le New York Times. A travers des infographies et des témoignages inédits, le journal américain s’était plongé au cœur du problème.

Tchernobyl comme modèle

L’inspiration pour cette série est à chercher dans l’actualité récente. C’est Tchernobyl, la série catastrophe sur l’incident nucléaire de 1986 qui sert de modèle. Les producteurs annoncent déjà leur intention de filmer principalement en anglais, tout en incluant de multiples personnages parlant différentes langues. «Notre-Dame est plus qu’un bâtiment. C’est là où Paris est née et cela fait partie de son âme», précise Philippe Rous­selet, de Vendôme production.

Signe que l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris fascine, des dizaines de livres ont été publiés après l’incendie. Par ailleurs, les sociétés de production Zed et Show of force développent aussi une série documentaire. Leur projet annoncé peu après le drame s’intéressera surtout à la restauration de l’édifice avec des architectes, des ingénieurs et des historiens.

