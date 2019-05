Le gardien international sénégalais, Edouard Mendy, fait partie des 5 nominés pour le titre de meilleur gardien de la saison en Ligue 1.

C’est sa meilleure saison avec le Stade de Reims où il évolue depuis 2016. Edou s’est distingué grâce à ses bonnes prestations sans encaisser de buts avec des arrêts remarquables. En décembre, il battait le record de meilleur gardien en clean sheets avec 9 réalisations, dépassant ainsi celui de Alisson qui en était à 8.

Auteur d’une saison époustouflante avec son club Reims, Edouard Mendy est en effet le second gardien qui a réussi le plus de clean sheets. Il a gardé 13 fois ses cages inviolées. Mendy est nominé avec Aréola, Lecomte, Lopes et Maignan.

Sarr parmi les «Meilleurs espoirs»

Il a mis tout le monde d’accord. Ismaïla Sarr a fait sensation cette saison en championnat comme en Europa League. Dribbleur, passeur et enfin buteur, «Izo» a aidé son équipe à faire une grande campagne européenne et à atteindre la huitième place. En championnat, il a maintenu le même rythme avec dans son compteur 5 buts et 6 passes décisives.

En Coupe de France, le jeune Sénégalais de 20 ans avait transformé la sixième tentative des Bretons et permis à son équipe Rennes de remporter sa troisième Coupe de France, après 28 ans.

Sarr est justement récompensé pour la meilleure saison de sa jeune carrière puisque le jeune joueur du Stade Rennais est nominé pour le titre de «Meilleur espoir» de la Ligue 1 française. L’international sénégalais est en compétition avec Aouar (Lyon), Ikoné (Lille), Kamara (Marseille) et Mbappé (Psg).

Enfin, en Ligue 2, Habib Diallo est en lice pour le titre de meilleur joueur. Il est récompensé pour sa folle saison avec le Fc Metz. Remplaçant en début de saison, puis titulaire indiscutable, l’ancien joueur de Généra­tion Foot a depuis lors trouvé le chemin des filets à 23 reprises.

Deuxième meilleur buteur du championnat, Habib Diallo, 23 ans, est en compétition avec Farid Boulaya (Metz), Renaud Cohade (Metz), Gaëtan Char­bonnier (Brest) et Alexis Claude-Maurice (Lorient).