Le Bénin ne participera pas aux éliminatoires de la Can U17 de la zone Ufoa B. Sa sélection vient d’être disqualifiée par la Confédération africaine de football (Cfa). Et pour cause, 10 des 18 joueurs convoqués pour la compétition ont été jugés non éligibles après les Examens Irm. Autrement dit, ils ont triché sur leur âge. Le Bénin, à qui il ne reste que 8 joueurs, ne peut donc pas disputer la compétition et est donc prié de faire ses valises. Le rapport des tests effectués par la Caf en Examen cardiaque préventif présenté par le joueur (Pcca) et en Irm (âge) donne ceci : Bénin : 10 non éligibles sur 18 à l’Irm. Burkina : 1 non éligible au Pcca. Côte d’ivoire : 2 non éligibles à l’Irm. Ghana : tous les joueurs éligibles en Irm et Pcca. Niger : 1 non éligible à l’irm. Nigeria : 2 non éligibles à l’Irm. Togo : 1 non éligible au Pcca, tous éligibles en Irm.