La pandémie du coronavirus au Sénégal a causé, durant les premiers mois de la lutte, la baisse des consultations dans les structures sanitaires du pays. Si pour certains cette situation s’expliquait par la peur d’attraper le virus dans les structures sanitaires, pour d’autres elle était liée aux restrictions dans les moyens de transport et la limitation des déplacements entre les régions.

Avec la pandémie de coronavirus cette année, le système de santé a été marqué à un moment donné par la baisse des consultations pour les autres pathologies. Même s’il n’y a pas eu d’étude pour mesurer l’ampleur de cette situation durant les premiers mois de la lutte contre la maladie, des agents de la santé avaient constaté la baisse de la fréquentation des structures sanitaires. Dans une enquête menée par Le Quotidien en mai, soit 3 mois après l’apparition du premier cas au Sénégal, un médecin de l’hôpital de Fann révélait qu’on ne «peut pas estimer le nombre de personnes qui meurent tous les jours pour défaut d’accès aux soins tels que la dialyse et d’autres qui succombent de maladies liées à l’Accident vasculaire cérébral (Avc)».

Dans la même veine, il soutenait que «la maladie à coronavirus a créé une psychose telle que les patients ne se rendent plus à l’hôpital». Dans un entretien avec Le Quotidien, le directeur de la Prévention au ministère de la Santé avait aussi reconnu la sous-fréquentation des structures hospitalières à cause de la pandémie. Lors de cette interview, Dr Mamadou Ndiaye faisait savoir que «le programme de vaccination avec la pandémie a subi des contrecoups à l’image des autres prestations de services». A ce propos il expliquait : «Cela nous semble être lié à la sous-fréquentation des structures de santé durant cette période. Si vous allez au service de maternité, vous trouverez la même chose, idem au service de chirurgie. Il y a une diminution de la fréquentation de l’ensemble des prestations de services. Vous remarquez actuellement même les femmes qui accouchent. Cela pose problème dans les structures.»

En plus, il avait ajouté que les restrictions dans les moyens de transport pourraient être aussi être à l’origine de la baisse des consultations. «Une personne qui prenait le bus pour aller se faire vacciner ne se déplace plus. Il y a aussi que les populations ont peur des structures de santé parce que se disant que les malades du coronavirus fréquentent ces structures», avait-il analysé.

Pour faire face à cette situation, les autorités sanitaires, à travers la sensibilisation, ont insisté sur la nécessité pour les populations souffrant d’autres pathologies de se faire consulter. Dans la même dynamique, les centres de traitement extrahospitaliers destinés à la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 ont été multipliés afin de faire face à la saturation des structures sanitaires.

En outre, la stratégie de prise en charge des malades du coronavirus a été revue avec le traitement de certains malades à domicile. Ce qui avait permis aux structures sanitaires de retrouver leur fonctionnement normal. Avec la nouvelle vague de contamination, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité pour les patients souffrant d’autres pathologies de respecter leur rendez-vous dans les hôpitaux.