Le Président du Nigeria, Mouhamadu Buhari, et des dignitaires du pays ont affrété plusieurs vols à des disciples de Cheikh Al Islam Baye Niass pour qu’ils puissent assister aux obsèques du khalife de Médina Baye Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass prévues jeudi à Kaolack, a appris l’Aps auprès de source familiale.

«Beaucoup de délégations étrangères ont confirmé leur présence à Kaolack pour assister à l’inhumation et aux obsèques du défunt Khalife. Le Président du Nigeria, Mouha­madu Buhari, plusieurs gouverneurs de ce pays, ainsi que de dignitaires religieux ont affrété des vols spéciaux», a confié à l’Aps le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahy Aliou Cissé.

Selon lui, «pas moins de deux gouverneurs ont affrété chacun un vol spécial, tandis que des dignitaires comme Cheikh Ibrahima Mbouji et Cheikh Abdu Samad Rabiu ont affrété à des disciples un et trois avions».

L’ancien roi de Kano, Hami­dou Sanoussi, est aussi attendu à Médina Baye. Il va arriver par vol spécial.

Plusieurs autres délégations officielles venant du Tchad, du Niger, du Soudan, de la Mauritanie, de la Gambie entre autres sont aussi attendues à Médina Baye, selon le porte-parole de la cité religieuse.

Le khalife Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass est décédé dimanche dernier à Dakar à l’âge de 88 ans des suites d’une courte maladie. Le défunt sera inhumé jeudi.

Le chef de l’Etat, Macky Sall, qui a rendu hommage à «un bâtisseur et une grande figure de la fayda tidjaniya (les disciples de Baye Niass)», est attendu samedi prochain à Médina Baye pour la présentation de condoléances à la famille de Cheikh Al Islam Baye Niass (1900-1975).

Les fidèles invités au respect des mesures barrières

Le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahi Cissé, a invité les fidèles à respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, à l’occasion des obsèques du Khalife général de Médina Baye prévues jeudi.

«J’invite les fidèles du monde entier qui sont en train de rallier la ville sainte de Médina Baye pour les obsèques de notre défunt khalife, Cheikh Ahmad Tidiane Niass, au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et administratives», a-t-il dit à la presse.

Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, quatrième Khalife général de Cheikh Ibrahim Niass dit Baye Niass, est décédé dimanche soir à Dakar, à l’âge de 88 ans, des suites d’une courte maladie.

Le porte-parole de Médina Baye est revenu sur la vie et l’œuvre du défunt khalife Cheikh Ahmad Tidiane Niass qui, selon lui, était «un ambassadeur de l’islam, un fervent disciple de Cheikh Al Islam».

«Son amour envers le prophète Mahomed (Psl) et Cheikh Ahmed Tidiane Chérif [fondateur de la confrérie des tidianes], son homonyme, est incontestable. C’était un serviteur de Dieu, un homme social que la Oumah islamique, particulièrement celle de Médina Baye Niass, ne va jamais oublier», a-t-il souligné.

Aussi, a-t-il vivement souhaité au nouveau Khalife général de Médina Baye Niass, Cheikh Mahi Niass, la longévité et une réussite totale dans sa nouvelle mission.