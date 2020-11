On en sait davantage sur l’accord d’association entre Teranga Gold et Endeavour. C’est un accord d’association entre les 2 entreprises. Les actions de Teranga Gold vont convertir leurs avoirs pour avoir des parts de Endeavour. Cette dernière paiera 0,470 de ses propres actions pour chaque action de Teranga Gold. «Endeaword a fait une proposition d’acquérir toutes les actions de Teranga Gold. En contrepartie, les actions de Teranga Gold vont recevoir des actions de Endeavour. C’est une fusion, il n’y a pas de transaction commerciale. C’est un échange en fonction de la taille actuelle de la société Endeavour et celle de Teranga Gold», a détaillé le Directeur général de Teranga gold operation. Aziz Sy a fait face hier à la presse pour expliquer les contours de cette nouvelle fusion. Qui va assurer une place dans le top 10 des plus grands producteurs d’or dans le monde à la nouvelle société qui va porter le nom de Endeavour. D’ailleurs, Teranga Gold aura 3 sièges au conseil d’administration contre 7 pour Endeavour. «Endeavour est une entreprise immatriculée aux Iles Caïman de racine canadienne. Elle a 4 mines en production au Burkina Faso, 2 en Côte d’Ivoire et des projets avancés au Mali. Elle était en Ghana et à des projets en Guinée. Teranga Gold pèse plus de 2 milliards $ en capitalisation boursière alors que Endeavour pèse environ 4 milliards $. Avec cette acquisition, nous aurons une production de plus de 50 tonnes d’or par an. Ce qui va nous permettre d’entrer dans le top 10 des producteurs d’or dans le monde», a expliqué Aziz Sy.

Si pour le moment, les actionnaires de Teranga Gold peuvent se frotter les mains au vu des retombées que la fusion pourrait apporter, les employés peuvent aussi être sereins. En effet, Aziz Sy a assuré qu’il n’y aura aucun impact pour les travailleurs. Au contraire, a-t-il prédit, ceux sont des perspectives de carrières plus importantes qui s’ouvrent à eux.

La nouvelle entreprise va garder le nom de Endeavour tout comme l’équipe dirigeante de la multinationale cotée à la bourse de Londres sera maintenue pour la direction. Pour l’effectivité de la transaction, il faudra attendre le premier trimestre de 2021.